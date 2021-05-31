熱劇「侯斯頓傳奇」 配角也是Tiffany傳奇大師

在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Peretti。（圖：Tiffany提供）

「如果戴上夠大的的精緻首飾…」這是艾莎（Elsa Peretti）在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」（Halston）中出場的第一句話，當時整個設計團隊在思考如何拯救失敗的服裝，而這句暗藏伏筆的台詞，也暗示了她自己的輝煌未來。而熟知她大名的時尚粉絲觀眾，無疑會在螢幕前忍不住微笑。

今年3月才於西班牙逝世的Elsa Peretti，正如「侯斯頓傳奇」劇中所描繪，本來是時尚模特兒，與傳奇設計師Halston是至交也是事業夥伴，曾為Halston設計了一款線條有機的高雅精美香水瓶。自1974年起加入Tiffany家族後，她以簡單流暢的革命性線條，以雋永品味更改變了人們對珠寶俗麗的刻板印象，在過去50年創作無數獲國際性獎項肯定的經典，叫好又叫座。

在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Peretti。（圖：Tiffany提供）

最廣為人知的作品之一，包括在劇中她的好友都人手一款的Bone Cuff手環，靈感來自於Elsa年輕時到訪羅馬17世紀的人骨教堂與她在巴塞隆納高第作品米拉之家的時光。這件經典雕塑 性的作品被認為是歷史上最有影響力的設計作品之一，完美貼合手腕曲線的線條展現出符合人體工學的視覺魅力，被世界各地知名博物館 納入典藏，許多好萊塢明星如安潔莉納裘莉 、神力女超人蓋兒加朵等人也都曾配戴出席公開場合。

Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手環；18K金手環。（圖：Tiffany提供）

而除了在劇中出現的Bone Cuff手環、瓶子鍊墜、以及她最後在45俱樂部現身時配戴的蠍子項鍊，例如豆子、Open Heart鏤空的心系列也都是Elsa Peretti為Tiffany創作的經典。她也是最早提出日常配戴珠寶概念的先驅之一：Diamonds by the Yard系列，重新改良鑽石項鍊，以簡潔、俐落的包鑲方式優雅呈現出各式尺寸的鑽石，簡潔現代兼具優美線條，讓所有人能輕鬆自在地配戴鑽石。

Tiffany Elsa Peretti Open Heart鏤空心型項鍊純銀與18K玫瑰金。（圖：Tiffany提供）

（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by the Yard 18K金鑽石與祖母綠項鍊；18K金多顆鑽石項鍊；18K金單顆鑽石項鍊。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Snake 18K金蛇型設計耳環。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Mesh Scarf純銀金屬網設計耳環。（圖：Tiffany提供）

（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Open Heart 18K金項鍊；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Scorpion項鍊。（圖：Tiffany提供）

Tiffany Elsa Peretti Diamonds by the Yard系列鑽石項鍊，鑽石主石0.05克拉起。（圖：Tiffany提供）