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熱劇「侯斯頓傳奇」 配角也是Tiffany傳奇大師

記者孫曼／綜合報導
在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Peretti。（圖：Tiffany提供）
在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Peretti。（圖：Tiffany提供）

「如果戴上夠大的的精緻首飾…」這是艾莎（Elsa Peretti）在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」（Halston）中出場的第一句話，當時整個設計團隊在思考如何拯救失敗的服裝，而這句暗藏伏筆的台詞，也暗示了她自己的輝煌未來。而熟知她大名的時尚粉絲觀眾，無疑會在螢幕前忍不住微笑。

今年3月才於西班牙逝世的Elsa Peretti，正如「侯斯頓傳奇」劇中所描繪，本來是時尚模特兒，與傳奇設計師Halston是至交也是事業夥伴，曾為Halston設計了一款線條有機的高雅精美香水瓶。自1974年起加入Tiffany家族後，她以簡單流暢的革命性線條，以雋永品味更改變了人們對珠寶俗麗的刻板印象，在過去50年創作無數獲國際性獎項肯定的經典，叫好又叫座。

在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Perett...
在NETFLIX熱播劇「侯斯頓傳奇」中出現的傳奇珠寶設計師Elsa Peretti。（圖：Tiffany提供）

最廣為人知的作品之一，包括在劇中她的好友都人手一款的Bone Cuff手環，靈感來自於Elsa年輕時到訪羅馬17世紀的人骨教堂與她在巴塞隆納高第作品米拉之家的時光。這件經典雕塑性的作品被認為是歷史上最有影響力的設計作品之一，完美貼合手腕曲線的線條展現出符合人體工學的視覺魅力，被世界各地知名博物館納入典藏，許多好萊塢明星如安潔莉納裘莉、神力女超人蓋兒加朵等人也都曾配戴出席公開場合。

Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手環；18K金手...
Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手環；18K金手環。（圖：Tiffany提供）

而除了在劇中出現的Bone Cuff手環、瓶子鍊墜、以及她最後在45俱樂部現身時配戴的蠍子項鍊，例如豆子、Open Heart鏤空的心系列也都是Elsa Peretti為Tiffany創作的經典。她也是最早提出日常配戴珠寶概念的先驅之一：Diamonds by the Yard系列，重新改良鑽石項鍊，以簡潔、俐落的包鑲方式優雅呈現出各式尺寸的鑽石，簡潔現代兼具優美線條，讓所有人能輕鬆自在地配戴鑽石。

Tiffany Elsa Peretti Open Heart鏤空心型項鍊純銀與...
Tiffany Elsa Peretti Open Heart鏤空心型項鍊純銀與18K玫瑰金。（圖：Tiffany提供）

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（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Diamonds by the Yard 18K金鑽石與祖母綠項鍊；18K金多顆鑽石項鍊；18K金單顆鑽石項鍊。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Snake 18K金蛇型設計耳環。（圖：Tiffany...
Elsa Peretti Snake 18K金蛇型設計耳環。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Mesh Scarf純銀金屬網設計耳環。（圖：Tiff...
Elsa Peretti Mesh Scarf純銀金屬網設計耳環。（圖：Tiffany提供）

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（由上至下）Tiffany Elsa Peretti系列Open Heart 18K金項鍊；Color by the Yard 18K金紅寶石項鍊。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Scorpion項鍊。（圖：Tiffany提供）
Elsa Peretti Scorpion項鍊。（圖：Tiffany提供）

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Tiffany Elsa Peretti Diamonds by the Yard系列鑽石項鍊，鑽石主石0.05克拉起。（圖：Tiffany提供）

Elsa Peretti Starfish鉑金鑲鑽海星造型胸針。（圖：Tiffa...
Elsa Peretti Starfish鉑金鑲鑽海星造型胸針。（圖：Tiffany提供）

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