輕薄而美好 PIAGET「星海」上手 沛納海推纖薄鍊帶款

670P手動上鍊飛行陀飛輪超薄機芯共有157個零件組成，60秒陀飛輪並具秒針顯示功能。（圖：PIAGET提供）

越是紛擾的時刻，人們越想擺脫壓力、找回自由。有別於十年前「大表」風潮，相對減碼、輕薄的款式也成近年高級鐘表發展主流。伯爵（PIAGET）近日帶來全新Altiplano Polo超薄陀飛輪款的星光面，沛納海（PANERAI）並在Luminor Due系列首度推出鍊帶款式，兩種輕薄，一收藏、一日常。

PIAGET Altiplano系列砂金石面盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表，全球限量38只。（圖：PIAGET提供）

沛納海的Luminor系列以保護表款的護橋式表冠聞名，弧形的線條加上平均42毫米起跳的存在感而著稱。新款的Piccolo Due腕表與Luminor Due腕表，前者為38毫米（PAM01123）、後者則為42毫米（PAM01124），兩款皆以藍色藍色太陽放射紋三明治面盤搭配金色指針，除了表殼相對纖薄，更上手、更合適藏在襯衫袖口之中，表款並具有快拆系統，可更換為品牌其他彩色表帶，帶出與纖薄相似的明快、便利調性。機芯皆為P.900自動上鏈機芯具備三日動力儲存，同時表款都具300米防水性能。

沛納海Piccolo Due腕表（PAM01123）可更換為品牌其他彩色表帶，帶出與纖薄相似的明快、輕便調性。（圖：PANERAI提供） 沛納海Luminor Due腕表（PAM01124），以藍色藍色太陽放射紋三明治面盤搭配金色指針，除了表殼相對纖薄，更合適藏在襯衫袖口之中。（圖：PANERAI提供）

想要擺脫壓力的時候，人們多數將眼光投向遠光，諸如海洋、山岳或星空。伯爵近日則帶來一只全新Altiplano系列限量陀飛輪腕表，並為面盤賦予泛著閃閃光點的砂金石。38毫米白金表殼周邊鑲嵌以大量鑽石，面盤裡：偏心的時間顯示、開放的陀飛輪視窗，一上一下、一左一右地對稱排列，有如宇宙運行的奧妙。由157個零件組成，但具備時間顯示、陀飛輪功能的670P手上鍊機芯，其陀飛輪框架厚度僅2.88毫米，展示了微縮、輕巧、精密的種種可能。

厚度僅7.35毫米的這只腕表，將星空、宇宙、時間的奧秘，纖薄收藏。（圖：PIAGET提供）

最嚮往自由的時刻，且眺望星空、或欣賞伯爵Altiplano陀飛輪，關於時間和宇宙運行的奧秘，或許就在纖薄細巧處。