背可愛用的 LOEWE推超迷你五彩繽紛氣球包

今年春夏LOEWE推出全新的超迷你Balloon nano包款。(圖:LOEWE提供)

LOEWE在今年春夏季推出全新的超迷你Balloon nano包款，以療癒系的各種色彩包括水藍、黃、紫色等耀眼新色，或是緄邊柔白款，運用輕快可愛的風格，作為造型最佳點綴。

全新尺寸Balloon nano即起上市，包括黑、棕褐和深紅色等多種選擇。Balloon最初是2020春夏由創意總監Jonathan Anderson設計的新作，顧名思義以氣球造型為靈感的水桶包，俏皮可愛，也體現了LOEWE包款工藝與特色。

首波Balloon手袋的包身採用兩種皮質縫製，運用堅固強韌的小牛皮作為圓形底部，包身則是相對柔軟的napa牛皮，包身未另加襯裡，保留細緻光滑的皮革觸感，後續也推出以酒椰葉拼接小牛皮的設計。

Balloon Bag原有大中小三種尺寸，中、大尺寸兩款皆配有兩條背帶，較短的提帶用以肩背、也可手提，另一個較長的肩背帶則可調節作為肩背、斜背造型；小尺寸包款僅配有可調節長度的肩背帶。

而全新推出的Balloon nano是超迷你的尺寸，複製了Balloon原尺寸包款的結構，同樣也有可愛的骰子吊墜，小巧迷人的球型輪廓，呼應小廢包的持續流行，也以多變色彩帶來夏天的氣息。

LOEWE推出全新超迷你、超繽紛的Balloon nano包款。(圖:LOEWE提供)

Balloon nano水藍色納帕小牛皮水桶包。(圖:LOEWE提供)