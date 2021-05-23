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外行人也會 鑽石專家分享5招選購祕訣

記者孫曼／綜合報導
DE BEERS推出選鑽指南「如何挑選您的完美鑽石」影音及單鑽系列新品。（圖：DE BEERS提供）
DE BEERS推出選鑽指南「如何挑選您的完美鑽石」影音及單鑽系列新品。（圖：DE BEERS提供）

挑選一顆鑽石是一段充滿驚喜的探索之旅，但往往也總是一個讓人費盡心思的過程。身為備受業界信賴的鑽石專家，DE BEERS特地拍攝一段短片「如何挑選您的完美鑽石」，以活潑生動的方式，即使是從未聽聞過相關資訊的全然門外漢，也能從影片中快速理解到選購鑽石的重點。DE BEERS經典單鑽 DB Classic 系列也同時推出全新的花式切割與彩鑽款式單鑽戒指，讓單鑽戒指的選擇更為豐富。

擁有傳承逾 130 年的鑽石專業經驗，DE BEERS經典單鑽系列提供全面而廣泛多元的戒指款式選擇。系列迎來3款新作，包含1克拉欖尖形（又稱馬眼形）切割以及1克拉心形切割鑽石戒指。同時推出得還有鑲嵌精緻優雅的枕形切割黃鑽作為主鑽的單鑽新品，以鉑金和18K黃金鑲嵌，凝聚鮮豔的黃色光澤，戒環上並點綴一排精緻的密釘微鑲圓形明亮式鑽石。最新的男士結婚戒指選項，以鉑金精心打造現代造型，裝飾品牌標誌性的Poinçon鑿點金工金屬飾面以及一顆人手精選的長階梯形鑽石。

DE BEERS DB Classic 欖尖形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：...
DE BEERS DB Classic 欖尖形切割鑽石戒指，主鑽1克拉起。（圖：DE BEERS提供）

而在「如何挑選您的完美鑽石」短影音中，DE BEERS則以親切活潑的插畫風格，按將挑選鑽石的過程，簡單歸納為以下幾個步驟，協助每個人找尋專屬於個人的獨特鑽石：確認鑽石來源安心可靠、選擇極致亮光、了解超越4C的選鑽標準、挑選心儀的切割形狀、盡情試戴不同款式。

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