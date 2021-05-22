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LV出版全新旅遊書、攝影集 防疫在家用雙眼遊歷世界

記者楊詩涵／綜合報導
路易威登出版社同時推出全新的City Guides亞爾旅遊指南，以及Travel Books澳洲、布魯塞爾、上海旅遊，還有Fashion Eye威尼斯、聖保羅攝影集。(圖:LV提供)
路易威登出版社同時推出全新的City Guides亞爾旅遊指南，以及Travel Books澳洲、布魯塞爾、上海旅遊，還有Fashion Eye威尼斯、聖保羅攝影集。(圖:LV提供)

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出版社在疫情期間仍細水長流的製作出版品，包括旅遊書Travel Books系列加入澳洲、布魯塞爾、上海等地點，旅遊指南City Guides推出亞爾新版，Fashion Eye攝影集則是以迷人的威尼斯、聖保羅出新輯，豐富視覺與藝術的饗宴。

上海旅遊書來自比利時藝術家Otobong Nkanga的遊歷視角。(圖:LV提供...
上海旅遊書來自比利時藝術家Otobong Nkanga的遊歷視角。(圖:LV提供)

Travel Books的三本新作，由義大利插畫家Gabriella Giandelli將澳洲的風景重新演繹，畫風寫實，卻有如同夢境的空間感；比利時畫家Ever Meulen描繪了布魯塞爾，以線條帶來卡通的筆觸，在強烈的機械結構中顯得很有層次；上海則透過比利時藝術家Otobong Nkanga的眼光，運用濃郁色澤表現大都會的風采。

路易威登澳洲旅遊書由由義大利插畫家Gabriella Giandelli演繹魔幻...
路易威登澳洲旅遊書由由義大利插畫家Gabriella Giandelli演繹魔幻寫實的畫風。(圖:LV提供)

City Guides旅遊指南重返普羅旺斯，為慶祝國際攝影節推出最新版的亞爾，由導演東尼葛里夫（Tony Gatlif）擔任客座撰稿人，匯集了許多迄今尚未公開的攝影作品，使得這本旅遊指南以影像為主軸。全新的攝影集則集結已故英國攝影師Cecil Beaton黑白作品，表現浪漫威尼斯較為冷靜漠然的一面，而年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin則詮釋了聖保羅活力奔放、叛逆且熾熱明亮的性感風貌；以上專書皆可透過官網訂購、寄送。

年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin在Fashion Eye聖保...
年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin在Fashion Eye聖保羅攝影集中，表現聖保羅活力奔放、熾熱明亮的一面。(圖:LV提供)

攝影 澳洲 義大利

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