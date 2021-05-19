愛馬仕新表 宇宙賽馬走ACG潮流風

Arceau Space Derby工藝腕表，於砂金石表盤上以微繪方式裝飾絲巾圖案。（圖：愛馬仕提供）

延續上個月剛結束的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）日內瓦鐘表展，愛馬仕（Hermes）再推出新的工藝表款Arceau Space Derby，於於砂金石與粉紅蛋白石等珍貴材質打造的表盤上，以微縮彩繪的藝術將絲巾圖案重現其上。共兩種款式的Arceau Space Derby 微繪工藝腕表，原畫作來自2021年春夏的絲巾設計，繪畫風格融會普普藝術與美式動漫 手法，深具潮流藝術感的設計令人想起稍早於鐘表與奇蹟所發表的Slim d'Hermès C'est la Fête骷髏騎士圖案的工藝腕表與裝飾恐龍圖案的Arceau Pocket Aaaaargh!飛行陀飛輪三問懷表，再次驚豔愛馬仕的鐵粉。

Arceau Space Derby工藝腕表，41毫米18K白金表殼配砂金石微繪表盤、愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯。（圖：愛馬仕提供）

插畫家Ugo Bienvenu受20世紀美國 超級英雄漫畫的啟發，設計了太空 賽馬（Space Derby）絲巾圖案，創造出色彩繽紛的宇宙騎士隊伍，在神秘的星座、星系與星球之間舉行賽馬競技，騎士全速奔馳在蜿蜒軌道上。這個充滿未來想像的場景以微繪工藝展現在砂金石或粉紅蛋白石表盤上，透過筆刷連續多次的精心繪畫並放入窯中烘乾，栩栩如生地呈現光影層次。

Arceau Space Derby工藝腕表，於粉紅蛋白石表盤上以微繪方式裝飾絲巾圖案。（圖：愛馬仕提供）

Arceau Space Derby工藝腕表，於砂金石表盤上以微繪方式裝飾絲巾圖案。（圖：愛馬仕提供）

以砂金石為表盤的表款，表殼為41毫米尺寸，忠實呈現原本絲巾圖上的騎士與他的空氣動力學馬車，在熠熠星光下風馳電掣前進的景象。搭配38毫米鑲鑽表殼的粉紅蛋白石表盤款，騎士髮型如火焰，朱紅色行星背景中顯示著月相。兩個款式均裝載愛馬仕自製的自動上鍊機械機芯，並搭配與表盤顏色相呼應的深海藍色或仿舊粉紅色短吻鱷魚皮表帶。

Arceau Space Derby工藝腕表，41毫米18K白金表殼配砂金石微繪表盤、愛馬仕自製H1837自動上鍊機芯。（圖：愛馬仕提供）