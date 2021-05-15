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最珍貴的時光 L'Epée 1839喚醒心中小王子

記者釋俊哲／綜合報導
運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質，全球限量11只。圖：Greubel Forsey提供
運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質，全球限量11只。圖：Greubel Forsey提供

越是艱難的時刻，越讓人感觸：原來我們習以為常的生活小事，可能如斯珍貴。時間不只是一分、一秒、一日、一周的流逝，我們或無法掌握時間的長度，但卻可以拓展時間的深度與寬度，一如多個獨立製表品牌，透過結構、美感、形式，帶來時間的創意展現。

還難以真正遠行的時刻，用一架L'Epée 1839小飛機，帶領心中的小王子，以心...
還難以真正遠行的時刻，用一架L'Epée 1839小飛機，帶領心中的小王子，以心神航向遠方吧！圖：L'Epée 1839提供

MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。2021年品牌為表款再升級，推出彩色錶盤基板、並加入精鋼版本，巨大的懸掛式擺輪，像是外太空的科幻場景，同時機芯的日內瓦波紋、手工拋光倒角修飾、金質套筒與藍鋼沉頭螺絲，幕後功臣實由獨立製錶師Kari Voutilainen負責監修，更讓2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，更添賞玩話題。

2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤...
2021新款的18K白金配紫色基板、18K玫瑰金搭皇家藍基板，與精鋼搭淺藍色面盤三種款式，機芯幕後修飾結構有獨立大師Kari Voutilainen負責監修。圖：MB&F提供

運動風格，與高精密複雜難道無法共存？Gruebel Forsey的GMT Sport運動腕表帶來全新奢華玫瑰金材質。腕表未設計表耳，但讓表殼表帶渾然一體，更為服貼手腕。開放式面盤中並有著品牌經典特色：傾斜式24秒陀飛輪與具有時間顯示功能的地球儀，表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。

MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世...
MB&F的Legacy Machine 101（LM101）最初於2014年問世，經典的「懸浮」平衡擺輪、雙游絲的設計，令不少玩家藏家為之津津樂道。圖：MB&F提供

L'Epée 1839則在STARFLEET MACHINE、The 5th Element之後，與洛桑藝術學院的藝術家Juliette Lefèvre合作，推出一只具有時間功能、飛機造型的TIME FLIES。小時和分鐘的白色壓印數字，顯示在黑色PVD塗層的精鋼圓盤上，而8日機芯架構是L'Epée 1839專為TIME FLIES的研發成果，其中螺旋槳更是向童年和夢想致敬的設計小細節、只需以手指簡單撥弄就能轉動。還難以真正遠行的時刻，用一架小飛機，帶領心中的小王子，以心神航向遠方吧！

表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。圖：Greub...
表背並有一城市圓盤，可讀取主要對應的24小時城市時間，與夏令時間。圖：Greubel Forsey提供。

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