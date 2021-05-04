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布拉蘇絲捎來時光綠意 愛彼皇家橡樹綠色時計5連發

記者釋俊哲／綜合報導
不同的綠色演繹，面盤下卻個展愛彼高級製表的機芯精湛造詣。圖：愛彼表提供（合成圖）
不同的綠色演繹，面盤下卻個展愛彼高級製表的機芯精湛造詣。圖：愛彼表提供（合成圖）

經歷過2020年疫情的衝擊，喚醒人們對自然、原始、森林的渴望，連帶也讓綠色從去年延燒至2021，成為手表品牌的所趨大勢。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）近期一連發表五款皇家橡樹Royal Oak系列新品，以不同層次、變化的綠，重現表廠所在地：布拉蘇絲樹林及湖泊的成色，生機盎然。

愛彼皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表。圖：愛彼表提供（合成圖）
愛彼皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表。圖：愛彼表提供（合成圖）

愛彼皇家橡樹陀飛輪紅金腕表。圖：愛彼表提供（合成圖）
愛彼皇家橡樹陀飛輪紅金腕表。圖：愛彼表提供（合成圖）

漸層的湖水綠，像是布拉蘇絲林間的湖泊，深邃、難以臆測，並運用在超薄Jumbo鉑金腕表的面盤中，表殼厚度僅8.1毫米，穿戴體驗舒適；經典的大型格紋裝飾Grande Tapisserie也披上了一襲新綠，並搭配上黃金表殼、表帶，工整嚴謹，井井有條，2835自動上鍊機芯提供了動力來源，底蓋並刻有限量字樣，全球限量125只。

愛彼皇家橡樹系列計時碼表。圖：愛彼表提供（合成圖）
愛彼皇家橡樹系列計時碼表。圖：愛彼表提供（合成圖）

不僅以綠色大型格紋裝飾面盤，表款甚至於表圈鑲嵌以祖母綠，透過貴重寶石為表款添增收...
不僅以綠色大型格紋裝飾面盤，表款甚至於表圈鑲嵌以祖母綠，透過貴重寶石為表款添增收藏賞玩樂趣。圖：愛彼表提供（合成圖）

壓軸的三枚複雜之作：飛行陀飛輪，則有三款變形：一款為鈦金屬、一款為鈦金屬鑲嵌祖母綠、第三款則為玫瑰金，悉數以六點鐘方向的陀飛輪為原點，透過放射狀、皇家橡樹少有的變形格紋裝飾點綴時間舞台，三只腕表各限量10到50只不等，像是將布拉蘇絲所在地汝山谷的春日生機，精妙捕捉。

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