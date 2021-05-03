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送媽媽時尚又實用 卡地亞、寶格麗經典包鮮豔揹上身

記者孫曼／綜合報導
母親節推薦選購精品名牌包，實用又讓媽媽有面子。圖：卡地亞、寶格麗提供
母親節推薦選購精品名牌包，實用又讓媽媽有面子。圖：卡地亞、寶格麗提供

母親節將至，精心挑選一件禮物，給自己的媽媽、身為媽媽的自己、或是周圍身兼媽媽角色的女性，以感謝她們的辛勞與付出。如果媽媽不習慣配戴珠寶，不妨挑選一款搭配性高的包款給注重實用的媽媽。事實上，以珠寶鐘表聞名全球的國際品牌卡地亞（CARTIER）與寶格麗（BVLGARI）都有彷彿珠寶般精緻耀眼的包包，品牌辨識度高，款式年輕活潑，讓媽媽揹出門也很有面子。

（由上至下）BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色金屬水蛇皮...
（由上至下）BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色金屬水蛇皮迷你肩背包；BVLGARI紅石榴石色Roman Flowers上等斜紋雪莉巾。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包。圖：寶格麗...
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包。圖：寶格麗提供

卡地亞全新Double C de Cartier肩揹包，極致簡約的輪廓脫胎自品牌的極簡設計美學，包款細節流露高貴氣質與考究風格。這款肩揹包點綴卡地亞字首的雙C造型珠寶搭扣，金屬標識細膩裝飾與包身同色的琺瑯，盡顯經典風範。包款的優雅歷經時光淬煉，除了與品牌與品牌色相近的櫻桃紅色小牛皮款式，亦有黑色、紫紅色、米粉色等不同色調可選，備有多種不同尺寸，適合不同身型的媽媽。

BVLGARI Serpenti Forever淨白瑪瑙色小牛皮肩背包。圖：寶格...
BVLGARI Serpenti Forever淨白瑪瑙色小牛皮肩背包。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色金屬水蛇皮迷你肩背包。...
BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色金屬水蛇皮迷你肩背包。圖：寶格麗提供

而來自義大利的寶格麗，向來擅長各色繽紛的彩色寶石，包款的設計也延續彩色寶石的絢爛耀眼，每季推出如珠寶班華麗的彩色新作。祖母綠，Serpenti Forever祖母綠肩背包，以象徵美、智慧與生命力展現對母親的感恩之情；Serpenti Forever淨白瑪瑙色小牛皮肩背包搭配性高，適合喜歡純淨色調的媽媽；如果媽媽對珍稀材質有偏好，則可考慮散發珠寶光澤的Serpenti Forever乳蛋白石色水蛇皮肩背包。

BVLGARI Serpenti Cabochon淨白瑪瑙色肩背包。圖：寶格麗提...
BVLGARI Serpenti Cabochon淨白瑪瑙色肩背包。圖：寶格麗提供

CARTIER Double C de Cartier肩揹包袖珍款，櫻桃紅色小牛...
CARTIER Double C de Cartier肩揹包袖珍款，櫻桃紅色小牛皮，金色和櫻桃紅色琺瑯飾面。圖：卡地亞提供

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