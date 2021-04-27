全色系怎麼搭都美 伯爵Possession珠寶三色寶石太美艷

伯爵以鑽石與孔雀石、綠松石與紅玉髓，催生出春夏的活躍能量。圖： PIAGET提供（合成圖）

每到夏天，顏色往往也是風格的勝負關鍵。有人熱愛單色如藍、白、黃等單一色系，也有人熱愛如金盞花橘、薰衣草紫、焦紅珊瑚、熔岩流紅等自然活潑原力；出門不知該如何穿戴有色珠寶配件？伯爵（PIAGET）推出2021全新Possession珠寶新品：藍、綠、紅三色，加上名媛Olivia Palermo穿戴示範，展現春夏彩色造型全攻略。

伯爵品牌代言人Olivia Palermo穿戴示範，展現春夏彩色造型全攻略。圖： PIAGET提供

孔雀石的淺藍、綠松石的青綠或紅玉髓的艷，紛紛成為本季Possession珠寶的搶眼視覺。一條可滑動的吊墜長項鍊長64公分，中央彩色寶石與項鍊末端並鑲飾有三顆同款彩色寶石珠與兩顆玫瑰金珠飾，中央彩色寶石可上下滑動，進而展現或修長、或遼闊的風格魅力；兩款轉換式設計的18K玫瑰金耳環則搭配以紅玉髓或綠松石珠，皆鑲嵌28顆明亮式切割鑽石約0.32克拉，並有三種穿戴風格：僅有金珠的耳釘、加上金鍊墜飾，以及寶石珠鍊墜飾、甚至左右不對襯的混搭可能。

旋轉設計的Possession珠寶，在可動式設計中，展現出配戴者與珠寶的變化可能。圖： PIAGET提供

PIAGET再邀請到品牌好友、KOL也是時尚名媛Olivia Palermo美型示範：從圓領削肩洋裝、亮面西裝上衣到淺色系針織衫，或中性貴氣或高雅大方，透過多層次、不受拘束的Possession珠寶搭配，展現春夏不受拘束的風格可能。