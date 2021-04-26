大紅裙vs.小金人 亞曼達塞佛瑞、凱莉墨里根紅毯比美

亞曼達塞佛瑞、凱莉墨里根盛裝出席奧斯卡。（美聯社）

第93屆奧斯卡 頒獎典禮雖然從入圍 名單和防疫影響導致現場與會人數有所限制所以看來不似往年熱鬧，但作為疫情 爆發後第一次正常運作的奧斯卡頒獎典禮，還是備受關注。

凱莉墨里根以一身Valentino金色亮片禮服亮相，讓人直接就聯想到奧斯卡小金人獎座。取材自Instagram

紅毯造型依然是看點之一，今年風光入圍最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan），以一身Valentino金色亮片禮服亮相，讓人直接就聯想到奧斯卡小金人獎座。這件禮服是Valentino今年1月份才剛發表的Code Temporal高級訂製系列中的壓軸作品，遠看是一件光澤感很特別的金色禮服，但細節其實是由無數金色亮片緊密排列組成，做工細緻。而這個造型也是凱莉墨里根在今年頒獎季中最隆重的一次嘗試，似乎可以從中感受到她可望奪獎的心情。

Valentino今年1月份才剛發表的Code Temporal高級訂製系列中的壓軸作品，遠看是一件光澤感很特別的金色禮服，但細節其實是由無數金色亮片緊密排列組成，做工細緻。圖：Valentino提供

另一位同樣以大蓬裙造型現身的女星，則是最佳女配角入圍者亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried ）。她選穿的大紅色烏干紗Armani高級訂製禮服，也是今年1月份才在高訂秀推出的壓軸款式，不過當初展演的是優雅、帶點神祕感的寶藍色，換成大紅色反而注滿熱情，也增添艷麗明媚的女人味。