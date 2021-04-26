大紅裙vs.小金人 亞曼達塞佛瑞、凱莉墨里根紅毯比美
第93屆奧斯卡頒獎典禮雖然從入圍名單和防疫影響導致現場與會人數有所限制所以看來不似往年熱鬧，但作為疫情爆發後第一次正常運作的奧斯卡頒獎典禮，還是備受關注。
紅毯造型依然是看點之一，今年風光入圍最佳女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan），以一身Valentino金色亮片禮服亮相，讓人直接就聯想到奧斯卡小金人獎座。這件禮服是Valentino今年1月份才剛發表的Code Temporal高級訂製系列中的壓軸作品，遠看是一件光澤感很特別的金色禮服，但細節其實是由無數金色亮片緊密排列組成，做工細緻。而這個造型也是凱莉墨里根在今年頒獎季中最隆重的一次嘗試，似乎可以從中感受到她可望奪獎的心情。
另一位同樣以大蓬裙造型現身的女星，則是最佳女配角入圍者亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried ）。她選穿的大紅色烏干紗Armani高級訂製禮服，也是今年1月份才在高訂秀推出的壓軸款式，不過當初展演的是優雅、帶點神祕感的寶藍色，換成大紅色反而注滿熱情，也增添艷麗明媚的女人味。
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