蔡依林爆乳滿MV 穿蕾絲印花FENDI、ETRO性感溢出來

蔡依林在「Stars Align」MV中舉手投足都是性感風情。FENDI提供、取材自Instagram

正在進行「Ugly Beauty」巡迴加演場的蔡依林 ，無預警在演唱會中曝光全新歌曲「Stars Align」新歌，也再次以多款奢華、妖嬈的繽紛時裝表現美好身段，包括FENDI的夏日限定系列、向來以繁複印花見長的ETRO，都展現天后的性感氣場。

蔡依林性感濕身搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝。圖：FENDI提供

蔡依林搶先穿上預計5月才上市的FENDI Vertigo系列蕾絲透視洋裝、泳裝，以及RALPH LAUREN休閒帆布鞋。圖：FENDI提供

「Stars Align」為荷蘭音樂人R3HAB和蔡依林的合作單曲，是手遊主題曲，因此以電子舞曲為整體架構，融入R3HAB擅長的電音，蔡依林在MV中搶先穿上預計5月上市的FENDI Vertigo系列時裝，展現不凡的霸氣，她以黃色泳裝搭配FF logo透視設計洋裝，在透膚蕾絲的隱約中舞出性感曲線。Vertigo系列為FENDI和紐約 視覺藝術家Sarah Coleman自Design Miami／邁阿密設計展首度攜手後的再度合作，以70年代的迷幻濾鏡效果，將FENDI經典的FF主題圖案加以扭曲變形，帶來全新圖樣，創造出視覺魔幻的的全新FF Vertigo系列。

蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。圖／取自IG

蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。取材自Instagram

蔡依林身穿ETRO 2021春季系列。取材自Instagram

而她在另一個華麗迷離的情境中，身穿ETRO 2021春季系列，設計師Veronica Etro以她在2019年去到卡布里、那不勒斯等地旅行的記憶，結合90年代的ETRO檔案設計出繩索涼鞋、針織胸衣以及鮮豔印花的絲質睡袍等等，蔡依林躺臥浴缸中，以充滿異國情調的性感比基尼和罩衫，呈現慵懶又復古華麗的女伶風采。

FENDI Vertigo泳裝。圖：FENDI提供