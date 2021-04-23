我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

「以為閉嘴就能實現美國夢」 亞裔領袖：仇恨真實存在

「黑科技加持」 RM 21-01空氣動力陀飛輪 輕盈航太空

記者釋俊哲／綜合報導
經藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質屬於鎳鉻鋁鐵合金，可承受超過攝氏955度的高溫，並具抗氧化特點。（圖：RICHARD MILLE提供）
經藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質屬於鎳鉻鋁鐵合金，可承受超過攝氏955度的高溫，並具抗氧化特點。（圖：RICHARD MILLE提供）

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE近日又有新發表。日前品牌好友、F1一級方程式車手Lando Norris甫於Emilia-Romanga分站站上頒獎台並配戴RM 67-02自動上鍊超薄腕表McLaren特製版，品牌近日再推出一只RM 21-01空氣動力陀飛輪腕表，以航太科技結合一級方程式賽車的工程材料，將高輕量化與頂尖科技，具現成手腕上的時間儀器。

5N紅金表殼、Carbon TPT®碳纖維的表圈和表柱，營造出腕表在顏色、材質選用上的複合美學，但經藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質，其實才是表款的重頭戲。這是RICHARD MILLE首次使用「HAYNES® 214®」，這種鎳鉻鋁鐵合金可承受超過攝氏955度的高溫，並以耐高溫、抗氧化的特點可以傳統方式模壓和組裝，因而適合用於引擎燃燒室（Combustion Chamber）。

5N紅金表殼、Carbon TPT®碳纖維、白色橡膠表帶，交織成RM 21-01...
5N紅金表殼、Carbon TPT®碳纖維、白色橡膠表帶，交織成RM 21-01空氣陀飛輪的高精密複雜與動感活力。（圖：RICHARD MILLE提供）

RICHARD MILLE RM21-01手上鍊陀飛輪，全球限量50只，價格店洽...
RICHARD MILLE RM21-01手上鍊陀飛輪，全球限量50只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

不僅如此，RM21-01手上鍊陀飛輪機芯更展現了強烈的工業感與高精密特性：轉動一周僅需6小時的快速旋轉發條盒，具減少主發條粘附現象、提供理想的動力儲存、性能與穩定性比率等優點；其中部分原因來自漸進反彈功能發條盒棘爪在開始上鍊時將節省約20%的可觀能量，並有助於主發條內部張力的平均分配；同時「時間調整模組」則安裝於表背，優點是進行維修保養時，可在不影響底板完整性情況下更換模組，而時間調整模組裝卸也不用移動指針與面盤，提升維修保養時的效率與方便。

Carbon TPT®碳纖維特殊的質地紋理、5N紅金的耀眼，加上白色橡膠表帶的清新活力，全球限量50只，價格店洽。

因為經過特別製程，讓Carbon TPT®碳纖維的紋理帶有360度的賞玩之趣。（...
因為經過特別製程，讓Carbon TPT®碳纖維的紋理帶有360度的賞玩之趣。（圖：RICHARD MILLE提供）

高溫 F1 航太

上一則

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

延伸閱讀

世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘

世華商會4.24講座 嚴正帶你火星探秘
火星上自製氧氣 NASA毅力號再創歷史

火星上自製氧氣 NASA毅力號再創歷史
王立楨新書「我們必須去」 寫下台空軍飛官故事

王立楨新書「我們必須去」 寫下台空軍飛官故事
CORUM金橋自動機芯10周年 推海軍上將限量款

CORUM金橋自動機芯10周年 推海軍上將限量款

熱門新聞

麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
巴西一名跨性別女子在2017年為了整形變美，找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」。（取材自推特）

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

2021-04-18 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點