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流蘇、孔雀石加持 寶詩龍Serpent Bohème秀自由野性

記者釋俊哲／綜合報導
Serpent Bohème珠寶以白金或黃金鑲鑽疊加以黃金圓珠鑲飾，當搭配深色衣物更顯華美貴氣。圖：Boucheron提供
Serpent Bohème珠寶以白金或黃金鑲鑽疊加以黃金圓珠鑲飾，當搭配深色衣物更顯華美貴氣。圖：Boucheron提供

什麼是自由？自由可以是隨性、不受拘束，自由更可以是實驗、創新，風格由人。寶詩龍（Boucheron）最早於1968年推出Serpent Bohème系列，以橢圓的水滴造型意欲蛇首，並以金珠滾邊裝飾、蜂巢留空結構、黃金雕刻或扭結鍊條，展現Boucheron的百年法式美感，

同時突顯浪漫的波西米亞風情。

全新Serpent Bohème珠寶加入流蘇、孔雀石與殊異的金工手法，自由且具實...
全新Serpent Bohème珠寶加入流蘇、孔雀石與殊異的金工手法，自由且具實驗風味。圖：Boucheron提供

品牌釋出最新2021春季新品，亮點首推一件Serpent Bohème Pompon手鍊與Serpent Bohème長項鍊。優雅、帶有流動意念的流蘇被結合進Pompon手鍊的設計之中，散發鮮明的巴洛克風格，扭結鍊條共串聯八枚水滴形圖案鋪鑲總重達8.75克拉的鑽石，每當手腕翻轉，黃金圓珠的自由擺盪，展現宮廷式的古典高雅；Serpent Bohème長項鍊則以綠色的孔雀石搭配上貴重溫暖的黃金，項鍊長達102公分，如搭配以深色或黑色高領毛衣或禮服，更顯輕快的優雅貴氣。

Boucheron Serpent Bohème系列Pompon手鍊，黃金、鑲...
Boucheron Serpent Bohème系列Pompon手鍊，黃金、鑲嵌292顆圓鑽約8.76克拉。圖：Boucheron提供

想展現氣勢？新品則有一款由31枚中型水滴形圖案組成的短鍊，鋪鑲總重達19.63克拉鑽石，水滴造型再以黃金圓珠鑲飾四周，和諧且具備強烈的存在感；想在細節處展現小巧靈動？同系列另有手鍊與耳釘，手鍊的扭結鍊條可自由調整長度，配以五枚Serpent Bohème黃金水滴，水滴時而以漸變方式變身耳釘，並有白金鑲鑽、黃金鑲鑽兩種選擇，冷冽當代？懷舊優雅？風格由人。

Boucheron Serpent Bohème系列長項鍊，黃金、鑲嵌6顆梨形孔...
Boucheron Serpent Bohème系列長項鍊，黃金、鑲嵌6顆梨形孔雀石約145.15克拉、384顆圓鑽約22.16克拉。圖：Boucheron提供

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