黑色不會錯 凡妮莎寇比、凱特布蘭琪駕馭GIVENCHY秋裝

尹汝貞、凡妮莎寇比、凱特布蘭琪都以黑色系的晚裝或西服出席活動。（圖：DIOR、GIVENCHY提供）

黑色向來是女星出席正式場合的安全選擇，可以帥氣俐落、也能表現性感高雅，近期獲頒英國 影藝學院電影 獎（BAFTA）最佳女配角獎的韓國女星尹汝貞，即是身穿一襲高雅的DIOR現身；凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）日前出席第27屆美國演員工會獎（SAG Awards），則是身穿2021早秋GIVENCHY褲裝表現她的優雅從容，在黑色的簡約中綻放獨特的個人品味。

尹汝貞在出席英國影藝學院電影獎時身穿DIOR不對稱裙裝。（圖：DIOR提供）

尹汝貞以「夢想之地」而被歐美媒體譽為韓版梅莉史翠普，也成了首位入圍奧斯卡最佳女配角獎提名的韓國女演員，她日前在英國影藝學院電影獎的幽默致詞，令人印象深刻，身上的DIOR高級訂製服也展現了她的威嚴霸氣。亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）日前為聖塔芭芭拉國際電影節（Santa Barbara International Film Festival）在紐約拍攝時，則是身穿DIOR 2021冬季黑色喀什米爾針織衫以及玫瑰刺繡裙裝，搭配鮮明的妝容表現神秘女人味。

亞曼達塞佛瑞穿DIOR 2021冬季黑色喀什米爾針織衫以及玫瑰刺繡裙裝。（圖：DIOR提供）

凱特布蘭琪身穿GIVENCHY俐落褲裝，腰間配上鎖頭Logo靈感腰飾，更顯自信；而最近因Netflix電影「女人碎片」以及即將在金馬奇幻影展上映的「美好未來」中演出的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby），則是選穿GIVENCHY高級訂製黑色、冰晶結構立體珠網禮服，絢爛華麗，而她時常以黑色作為日常穿搭，在登上4月號「Harper's BAZAAR」雜誌時，也詮釋了灰黑色系搭襯的CELINE洋裝及針織衫，表現冷靜內斂的知性美。

凱特布蘭琪以2021早秋GIVENCHY褲裝輕鬆駕馭優雅與帥氣。（圖：GIVENCHY提供）