首度參與WW展 百達翡麗「金鷹」 添4款新作

百達翡麗於Watches & Wonders表展首日發表一系列共4款全新Nautilus金鷹腕表，掀起話題。（圖：百達翡麗提供）

首度參與鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders）的指標性品牌百達翡麗（Patek Philippe），日前於線上表展開展，最受歡迎的金鷹（Nautilus）一口氣增添四款新作，掀起藏家與愛好者之間最大話題。

今年稍早傳出當今最暢銷的編號5711/1A金鷹不鏽鋼腕表將停產的消息，讓許多藏家非常震撼，也促成這款腕表的二手市場價格立刻飆漲、居高不下。現在，百達翡麗宣布推出不鏽鋼表殼配橄欖綠色放射狀表面的編號5711/1A-014腕表，以及表圈鑲嵌長方形鑽石的編號5711/1300A，但同時確認5711/1A僅生產到2021年為止，這其中是否也包括橄欖綠面的新作？引起熱烈討論。而複雜功能表款則有玫瑰金表殼配以藍色放射狀表面的Nautilus編號5990/1R兩地時間計時碼表；以及以全新面貌登場、滿鑽雪花鑲嵌的Nautilus編號7118/1450R高級珠寶腕表。

百達翡麗Nautilus編號7118/1450R高級珠寶腕表，表盤以多行鑲鑽的方式造成小波浪圖案。（圖：百達翡麗提供）

金鷹大膽創新 不鏽鋼設計

1976年問世的Nautilus腕表，設定為休閒運動表，一如其名來自船舶，與海洋運動有深厚淵源。外表採用辨識度極高的八角形圓角表圈，有別傳統；表殼設計靈感來自船隻舷窗，綜合鋼製表鍊外圍鍊節沿著摺疊扣方向變窄，流暢的線條富有動感，並交錯採用拋光與磨拭加工的手法處理金屬，形成層次豐富的視覺效果。防水深度達120米，而整體以不鏽鋼為材質的設計，在以貴金屬為奢華腕表「標配」的當時，更是少見。

2006年Nautilus慶祝誕生30周年，推出全新改版，奠定當今市面上全系列表款的基礎。如今共有逾25種男裝和女裝腕表，備有鋼製、玫瑰金、白金和雙色金屬材質，可搭配金屬表鍊或鱷魚皮革表帶，除了基本三針和日期顯示款式以外，亦有搭載五款品牌所擅長的複雜功能機芯作品，選擇豐富。

5711告別藍黑款 綠裝當家

如今Nautilus最暢銷的編號5711/1A鋼製腕表，也是2006年時Nautilus歡慶誕生30周年推出的作品。除了藍色漸變黑色表面的款式，在2012年起還有推出銀調白色表面款（於2019年停產），以及玫瑰金表殼搭配咖啡 色漸變黑色的編號5711/1R-001。百達翡麗此次發表的消息確認編號5711/1A藍黑漸變表面不鏽鋼款停產；目前會以配搭橄欖綠色表面的編號5711/1A-014取而代之，與5711/1R-001玫瑰金款成為現行Nautilus的主力，不過官方並未正面回應5711/1A-014是否也僅發行至2021年底。

Nautilus編號5711/1300A-001不鏽鋼鑲鑽腕表，所鑲嵌的長方形鑽石細看略呈梯形，以吻合Nautilus八角形圓角表圈輪廓。（圖：百達翡麗提供）

事實上，近年來百達翡麗對綠色似有獨特偏好，針對較年輕世代推出的表款都有採用不同層次的綠色設計，例如2019年新款的Aquanaut 5186G，就大膽換上全所未有的卡其綠色，今年稍早推出的Twenty~4女表新品，也有配搭橄欖綠色面的款式。此次Nautilus橄欖綠色表盤，裝飾柔和放射狀效果，襯白金夜光指針與小時刻度，與表殼的拋光光澤相得益彰。

與2019年起所生產的編號5711腕表相同，新作一樣搭載26-330 S C新款自動上鍊機芯，具備更加提升的上鍊效率、精準度提升的停秒裝置等。而鑲鑽款的橄欖綠面編號5711/1300A-001新款腕表，則是品牌首度在不鏽鋼表款上鑲嵌長方形鑽石。而每顆長方形鑽石切割形狀都必須特別略呈梯形，才能完美組成Nautilus的特殊的八角形圓角造型輪廓。

Nautilus編號5711/1300A-001不鏽鋼鑲鑽腕表，所鑲嵌的長方形鑽石細看略呈梯形，以吻合Nautilus八角形圓角表圈輪廓。（圖：百達翡麗提供）

5990暢銷實用款 高貴新配色

Nautilus系列曾於2014年開始推出編號5990/1A的不鏽鋼款的兩地時間飛返計時碼表，搭配黑色漸變表面，簡潔易懂的表盤布局叫好也叫座。全新的編號5990/1R-001，可以說是為這個暢銷的實用表款推出玫瑰金配藍色放射狀表面的另一種嶄新選擇。

Nautilus編號5990/1腕表搭載CH 28-520 C FUS自動上鍊計時機芯，設計結合備受推崇的傳統導柱輪與前衛自信的碟形離合器，中央計時秒針配合6點鐘方位的60分鐘計算器，飛返功能可透過按下4點鐘位置的按鈕啟動。表盤中央的兩枚時針分別顯示兩地時間：中空指針展示原居地時間，實心指針顯示當地時間，可透過按下左側9點鐘位置的快調按把調校，並搭配LOCAL與HOME兩枚日/夜顯示。表面12點鐘位置的指針式日期顯示，所示日期與當地時間同步。

7118雪花鑲嵌鑽石 絕美獨特

而全新的Nautilus編號7118/1450R-001玫瑰金雪花鑲嵌全鑽腕表，共鑲嵌2,553顆頂級無瑕圓鑽。雪花鑲嵌亦稱為隨意式鋪鑲，難就在於以大小不一的鑽石鑲嵌錯落鑲嵌，看似隨意，但追求的是盡量減少每顆鑽石間的金屬空隙，呈現最大面積的璀璨，讓金屬彷彿消失不見，因此，每件雪花鑲嵌鑽石的作品都是獨一無二之作。

與曾經於2013年推出的編號7021/1R-001玫瑰金雪花鑲嵌鑽表（2018年停產）不同的是，新作直徑約35.2毫米，舊款為較為袖珍的33.6毫米。另一的特色在於表面，舊款採用有內圈的表盤設計，新作則裝飾多行鑽石構成的精緻波浪紋浮凸效果，搭配易於讀時的玫瑰金「刀型」夜光時針和分針，視覺上更為活潑。