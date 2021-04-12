BOUCHERON頂級珠寶哥倫比亞「木佐」產祖母綠珍稀誘客

精湛的CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，是本次Historie de Style , Art Deco頂級珠寶系列的代表之作，具黑白綠、Flapper式長項鍊、轉換式珠寶、裝飾藝術風格等四大特色。（圖：Boucheron提供）

今年1月時甫公布、由創意總監Claire Choisne創作的寶詩龍（Boucheron）2021年「Histoire de Style , Art Déco」頂級珠寶，全系列約超過100件藝術創作總值破3400萬美元，鮮明的裝飾藝術風格疊加上寶石的詩意對話，引人重回咆哮的1920年代（Roaring Twenties），優雅、無性、超展開。

台灣 Boucheron總經理陳正表示，Boucheron的VIP客群今年對高級訂製、大克拉數貴重寶石持續抱有高度興趣；例如祖母綠戒指，便使用常於國際拍賣 會創下高價的哥倫比亞木佐（Muzo）產區祖母綠，其帶有純正哥倫比亞祖母綠的色帶、色蘊，以及更優雅美麗的花園現象，因而受到頂級藏家與拍賣會的青睞。

Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶。（圖：Boucheron提供）

對Boucheron創意總監Claire Choisne而言，珠寶無分性別，風格唯有「經典」可定義。（圖：Boucheron提供）

Boucheron從2021年起全新定調，每年1月發表的系列將從古董珠寶中得到靈感，例如2021便以Art Deco為靈感，定名為Historie de Style , Art Deco，而7月的高級珠寶則將是創意總監Claire Choisne天馬行空的創意系列之作。Claire Choisne今年大膽將1920年代巴黎女子以男性服飾的陽剛調性化為新女性風格主張，低垂領口、長項鍊、光澤皮長褲以新時代氛圍，烘托出珠寶的當代貴族氛圍。

名模邱馨慧配戴上Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶，展現Boucheron 2021年的Art Deco頂級珠寶風格。（記者沈昱嘉 / 攝影）

「CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶」是本次Historie de Style, Art Deco頂級珠寶系列代表之作，由於可拆卸組合成為胸針、項鍊、頸鍊，多達五種配戴方式，並以黑漆、白鑽、祖母綠為主素材，具備裝飾藝術風格（Art Deco）、1920的Flapper長項鍊風格、黑白綠三色，以及可轉換等四項特色。柔韌如絲綢領帶的白金項鍊上，縱橫的瑪瑙與黑漆飾面帶有一枚可拆卸胸針，並以8.02克拉的祖母綠豔冠群芳，可化身領帶、Y字型流蘇長項鍊，又或一件象徵社經地位的自信胸針。

Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠耳環，鑲飾2顆2.27克拉及2.14克拉祖母綠為主石、228顆鑽石約5.98克拉，並飾以黑漆，以白金及鉑金打造。（圖：Boucheron提供）

使用贊比亞（Zambian）祖母綠珠的「PLASTRON ÉMERAUDES祖母綠寶石襯領」雖是印度 大君Maharajah of Patiala的收藏得到啟發，但對Claire Choisne而言，珠寶並不為女性或男性服務，更接近無性別，以此為立基，珠寶只有經典為風格、而無趨勢可言。220顆祖母綠珠總重約達1071.97克拉、並綴飾1150顆鑽石約28.92克拉，將古印度配戴珠寶的文化脈絡，以及東方君王的蕩氣迴腸，化為新時代女性的灑落不羈；RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶則是經典的無性別的風格具現：圖繪線條可成為男仕燕尾服的腰帶、用以搭配女仕訂製服的珠寶頭帶或頸鍊，更可拆卸變成兩條性別中立的手鍊。

RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可成為男仕燕尾服的腰帶、或用以搭配女仕訂製服的珠寶頭帶或頸鍊，成現Boucheron的可轉換式設計珠寶風格。（記者沈昱嘉 / 攝影）