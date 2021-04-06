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「德系雙強」五度聯手 開PORSCHE要穿BOSS才搭

記者陳威任／綜合報導
全新Porsche x BOSS 2021春夏系列靈感來自保時捷跑車的經典美學。（ 圖：品牌提供）
全新Porsche x BOSS 2021春夏系列靈感來自保時捷跑車的經典美學。（ 圖：品牌提供）

Porsche x BOSS聯名系列，發布全新2021春夏男裝。（ 圖：品牌提供...
Porsche x BOSS聯名系列，發布全新2021春夏男裝。（ 圖：品牌提供）

自2018年起，德國時裝品牌BOSS就與以製造跑車聞名的德國汽車品牌Porsche展開合作關係，BOSS除了替全球Porsche賽車隊提供官方服裝外，推出Porsche x BOSS聯名系列。第五度聯名合作，再次結合兩者對品質與設計理念的共同追求，發布全新2021春夏男裝系列。

全新Porsche x BOSS 2021春夏系列靈感來自保時捷跑車的經典美學。保時捷將優雅與力量注入高性能跑車，BOSS則為今季的休閒單品增添其標誌性的剪裁工藝﹕精準、內斂而充滿自信。

弧形接縫與彩色飾邊細節線條流暢別緻，呼應保時捷跑車獨有元素。（ 圖：品牌提供）
弧形接縫與彩色飾邊細節線條流暢別緻，呼應保時捷跑車獨有元素。（ 圖：品牌提供）

弧形接縫與彩色飾邊細節線條流暢別緻，呼應保時捷跑車獨有元素。從外套的廓形、針織衫衣袖的色彩對比及Polo衫的隱藏式鈕扣設計，無一不彰顯精準俐落的工藝格調。

本季的單品在搭配上更顯靈活，無論是飛行員外套、襯衫、Polo衫及牛仔褲均可配襯正裝或休閒的造型。系列採用低調的黑、白及灰色系，並加入一抹活力的藍色，完美融入男士們的現有衣櫥。皮革外套及風衣令整個系列更臻完美，運動衫與連帽棉衫則是休閒之選，輕易塑造出隨性的時尚感。

系列採用低調的黑、白及灰色系，並加入一抹活力的藍色，完美融入男士們的現有衣櫥。（...
系列採用低調的黑、白及灰色系，並加入一抹活力的藍色，完美融入男士們的現有衣櫥。（ 圖：品牌提供）

全新廣告企畫強調匠心設計的無限力量。白色保時捷Taycan Turbo S跑車置於白色背景，汽車與服裝的輪廓和細節皆引入入勝。

來源：BOSS YouTube頻道

汽車 德國 賽車

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