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DIOR推出奢華嬰兒車 網友秒回「我火速生個娃」

記者楊詩涵／綜合報導
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

去年初FENDI的FF Logo嬰兒車才在網紅選用的推波助瀾下，引發關注，近日DIOR也推出嬰兒車，兩個小朋友在嬰兒車爬上爬下的形象圖，不知道是不是主打嬰兒車的牢固、平穩，滿版Dior Oblique的奢華氣息已然十足搶鏡，大陸網友在微博秒回「我火速生個娃」表達心動程度。

上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推...
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推...
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推...
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

日前在上海舉行的VILLA DIOR活動中，發布BABY DIOR 2021春夏系列童裝，也同步發表首款嬰兒推車，以Dior Oblique印花裝飾，這是來自與義大利INGLESINA品牌的合作，車輪、皮革車把都印有DIOR標誌，展現品牌的工藝與優雅。嬰兒推車的車棚為可調節式，便捷易用的折疊或展開都考量到靈活度與安全性，來自嶄新設計；軟墊則以創新的通風系統和天然竹纖維打造，精心呵護孩童的舒適度。

上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推...
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推...
上海日前舉辦VILLA DIOR活動，同步發表首款Dior Oblique嬰兒推車。取材自微博

BABY DIOR春夏系列童裝共有7款設計，包括蕾絲、雪紡、烏干紗材質，延續成人奢華風格，以唯美飄逸的男、女童禮服為主，點綴亮片或珍珠，顏色以小女孩喜歡的淡紫、粉藍、淺粉等夢幻色系為主。而FENDI嬰兒車擄獲網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner）和Chiara Ferragni的芳心，都曾在Instagram上曬照片，遛小孩也遛時髦，今天剛好Chiara Ferragni的女兒Vittoria出生，不知道她之後會用哥哥Leone的FENDI嬰兒車，或是配備一部全新的DIOR嬰兒推車。

Chiara Ferragni在Instagram上曬FENDI嬰兒車。取材自I...
Chiara Ferragni在Instagram上曬FENDI嬰兒車。取材自Instagram

FENDI嬰兒車。圖：FENDI提供
FENDI嬰兒車。圖：FENDI提供

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