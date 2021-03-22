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一個包裝一顆蘋果 愛馬仕特殊訂製滿足各種任性的想像

記者吳曉涵／台北報導
蘋果造型。圖：愛馬仕提供
蘋果造型。圖：愛馬仕提供

許多人都知道愛馬仕提供顧客訂製專屬的柏金包，但你知道愛馬仕有個特殊訂製部門專門生產各種挑戰想像力的產品嗎？從為了天天吃蘋果而打造的蘋果造型包、旅行箱、家具單品再到船隻、飛機或汽車的內部裝飾等，這個部門都願意協助顧客完成他們天馬行空的創意。

黑膠唱片音響。圖：愛馬仕提供
黑膠唱片音響。圖：愛馬仕提供

Love Cabin篷車。圖：愛馬仕提供
Love Cabin篷車。圖：愛馬仕提供

這樣的特殊訂製的服務，要從1837年愛馬仕開始製作訂製馬具說起，隨著品牌正式投入馬鞍的生產，為了滿足客戶需求製作特殊物件的傳統就此奠定。而後愛馬仕對某個特定人物構思的物件或計畫、內心深處的渴望、狂野夢境中曾出現的物品也都很感興趣，希望能把他們從腦海中變成真實存在的物件，因此特殊訂製部門就成為了這樣的理想實踐天地，工坊中的設計師、工匠與工程師們一起集思廣益，並與顧客持續溝通，進而打造出夢想中的產品。

黑膠唱片點唱機。圖：愛馬仕提供
黑膠唱片點唱機。圖：愛馬仕提供

除了接受顧客「點菜」之外，愛馬仕特殊訂製部門每年兩季也都會推出季節性的作品。今年秋冬新推出自行車與Love Cabin篷車。以白蠟木和小公牛皮材質製作而成的自行車，設計靈感是來自簡潔外型的日本車款，座椅側邊印有HERMÈS字樣，在輪胎，驅動器和車把處提供了五種不同的顏色可選擇。寬直徑輪胎，可調整座椅的高度和內置車燈，增添日常騎乘時的舒適感。也可以安裝前後置物籃，更有電動車款可選擇。

自行車。圖：愛馬仕提供
自行車。圖：愛馬仕提供

釣魚用具訂製系列釣魚竿。圖：愛馬仕提供
釣魚用具訂製系列釣魚竿。圖：愛馬仕提供

而選用Bivouac（防撕裂）帆布、白蠟木和Idro小牛皮材質打造的Love Cabin篷車，是一款可以鉤在自行車後的迷你旅行篷車。由木頭和鋁組成的框架、以皮革縫製的提把、採用防水斜紋帆布製成的篷車表面，都是愛馬仕推出的新型態再生紡織材質。騎乘行進時可將其折疊起來鉤在車後，一旦抵達目的地即可將其展開，放置在穩定器上，可在寬闊的長椅上享受閱讀時光，或將長椅攤平變成舒適的雙人床。

Savana Dance圖紋印花滑板。圖：愛馬仕提供
Savana Dance圖紋印花滑板。圖：愛馬仕提供

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