55.55克拉巨鑽項鍊 致敬香奈兒傳奇香水誕生百年

香奈兒推出N°5系列頂級珠寶，向誕生100周年的N°5香水致敬，其中代表性作品為鑲嵌55.55克拉美鑽的55.55項鍊。（圖：香奈兒提供）

香奈兒（CHANEL）最經典的N°5香水，誕生於1921年，是由Ernest Beaux與Gabrielle Chanel共同構思出的第一款「富女人味的女性香水」。N°5香水絕對的現代性、瓶身純粹的設計、與命名的奧秘成了時代性的革命。如今，適逢N°5香水誕生100周年，香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau秉持Gabrielle Chanel於1932年時創作出「Bijoux de Diamants系列」珠寶的精神，推出N°5系列高級珠寶，展現N°5香水各種層面，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

來源：聯合影音網

N°5系列最具代表性的作品則是55.55項鍊，其展現香水中所有符碼，並透過前所未有的訂製方式，從原石切割開始，創造出55.55克拉、D色無瑕（D Flawless）的祖母綠形切割主鑽。除了這枚份量驚人、純淨透明的主鑽呈現N°5香水經典的香水瓶蓋及瓶身的輪廓，圓形切割、長階梯形切割、梨形切割鑽石更以不同的火光凸顯項鍊的優美線條，像是對香水的終極致敬。而正因為這款項鍊的極致象徵意義，香奈兒決定將55.55項鍊列為品牌珍藏，永遠成為香奈兒頂級珠寶歷史的見證。