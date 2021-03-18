我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

55.55克拉巨鑽項鍊 致敬香奈兒傳奇香水誕生百年

記者孫曼／報導
香奈兒推出N°5系列頂級珠寶，向誕生100周年的N°5香水致敬，其中代表性作品為鑲嵌55.55克拉美鑽的55.55項鍊。（圖：香奈兒提供）
香奈兒推出N°5系列頂級珠寶，向誕生100周年的N°5香水致敬，其中代表性作品為鑲嵌55.55克拉美鑽的55.55項鍊。（圖：香奈兒提供）

香奈兒（CHANEL）最經典的N°5香水，誕生於1921年，是由Ernest Beaux與Gabrielle Chanel共同構思出的第一款「富女人味的女性香水」。N°5香水絕對的現代性、瓶身純粹的設計、與命名的奧秘成了時代性的革命。如今，適逢N°5香水誕生100周年，香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau秉持Gabrielle Chanel於1932年時創作出「Bijoux de Diamants系列」珠寶的精神，推出N°5系列高級珠寶，展現N°5香水各種層面，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

來源：聯合影音網

N°5系列最具代表性的作品則是55.55項鍊，其展現香水中所有符碼，並透過前所未有的訂製方式，從原石切割開始，創造出55.55克拉、D色無瑕（D Flawless）的祖母綠形切割主鑽。除了這枚份量驚人、純淨透明的主鑽呈現N°5香水經典的香水瓶蓋及瓶身的輪廓，圓形切割、長階梯形切割、梨形切割鑽石更以不同的火光凸顯項鍊的優美線條，像是對香水的終極致敬。而正因為這款項鍊的極致象徵意義，香奈兒決定將55.55項鍊列為品牌珍藏，永遠成為香奈兒頂級珠寶歷史的見證。

香奈兒推出N°5系列頂級珠寶，向誕生100周年的N°5香水致敬，其中代表性作品為...
香奈兒推出N°5系列頂級珠寶，向誕生100周年的N°5香水致敬，其中代表性作品為鑲嵌55.55克拉美鑽的55.55項鍊。（圖：香奈兒提供）
香奈兒經典香水N°5今年歡慶100周年。（圖：香奈兒提供）
香奈兒經典香水N°5今年歡慶100周年。（圖：香奈兒提供）

上一則

健身房到夜店 LV全新高端運動表 酷帥百搭又實用

延伸閱讀

傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 紐約5月開拍

傳奇女牛仔史詩級藝術收藏 紐約5月開拍
我家也有動物園？萌萌動物珠寶 熊貓、豹貓隨身戴

我家也有動物園？萌萌動物珠寶 熊貓、豹貓隨身戴
婦女節快樂 女性的專寵時刻

婦女節快樂 女性的專寵時刻
趙婷獲金球獎 繼母宋丹丹發文賀：你是我們家的傳奇

趙婷獲金球獎 繼母宋丹丹發文賀：你是我們家的傳奇

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
網友認為，第一夫人吉兒．拜登(左，Getty Images)8日在國務院國際婦女勇氣獎頒獎典禮上穿著淺綠色檸檬印花洋裝，是向英國哈利王子的妻子梅根(右，取材自YouTube)致敬。

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

2021-03-10 20:34
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪