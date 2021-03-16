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梅德維夫躍網球世界排名第二 手上BOVET表可走10天

記者釋俊哲／綜合報導
梅德維夫在今年2月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，展現與BOVET的好交情（合成照）。取材自Instagram
梅德維夫在今年2月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，展現與BOVET的好交情（合成照）。取材自Instagram

職業網球體壇大件事，昨日晚間、俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界第二，也打破紀錄成為過去16年來，非「四大天王」但在ATP（Association of Tennis Professionals）排名第二的選手；值得一提的是，Daniil Medvedev同時也是高級鐘表品牌「播威（BOVET）」的品牌好友，並在頒獎時戴上了BOVET的OttantaSei陀飛輪腕表。

BOVET OttantaSei陀飛輪腕表側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininf...
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininfarina」及「limited edition」字樣。取材自Instagram

BOVET OttantaSei陀飛輪腕表表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含...
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含水晶鏡面厚度則為12毫米。取材自Instagram

由於職業網球在全世界的廣大閱聽族群，過去「四天王」手上的腕表則是欣賞的另類樂趣。例如「表王」勞力士（ROLEX）是「費爸」費德勒（Roger Federer）是一直以來的忠實戰友；「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）不僅熱愛RICHARD MILLE，更曾推出一系列同名限量陀飛輪，成為頂尖收藏家的必爭之地；現任球王約克維奇（Novak Djokovic）一度曾與愛彼（Audemars Piguet）合作，而已經退役的英國名將穆雷（Andy Murray）則和雷達（RADO）有過合作關係。

勞力士與「費爸」費德勒多年戰友，每一次當費德勒站上頒獎台，總能欣賞到手腕上耀眼的...
勞力士與「費爸」費德勒多年戰友，每一次當費德勒站上頒獎台，總能欣賞到手腕上耀眼的勞力士腕表。圖：ROLEX提供

其實梅德維夫在今年3月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，這款高精密的複雜之作，是由BOVET與義大利汽車設計公司Pininfarina合作，側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininfarina」及「limited edition」字樣，44毫米的表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含水晶鏡面厚度則為12毫米，17BM03MM手上鍊機芯具備陀飛輪與十日長動力儲存，限量86枚。

RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表...
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只。圖：RICHARD MILLE提供

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