戴口罩防眼鏡起霧 有妙招

新冠疫情 下，戴口罩已成常態，但是戴眼鏡的人戴口罩時，鏡片上常有一層薄霧，尤其是從室外進入室內，眼鏡立時罩上一層霧氣。馬里蘭大學眼科助理教授羅尼提供了一些方法可以解決這個難題：

簡單的DIY技巧：

將一張折疊的紙巾放在嘴和罩之間。薄紙可吸收溫暖潮濕的空氣，從而防止其進入眼鏡。另外，戴口罩時應將頂部收緊，底部鬆動，以幫助使呼出的空氣遠離眼鏡。

在戴上口罩之前，先用肥皂水清洗眼鏡，甩掉多餘的水份，讓鏡片自然風乾。肥皂水會在鏡片留下一層薄膜，可降低表面張力並導致水分子均勻地散布到鏡面，從而防止水霧形成。

更換防霧鏡片

大多數防霧塗層都是親水性的，就好像一層微小的海綿，把水滴吸收到塗層中，從而防止在鏡片上形成不透明的薄膜。

這些塗層的設計使用期限為一到兩年，但使用者清潔鏡片的頻率以及清潔鏡片的方式，會影響其壽命，而且許多鏡頭塗料需要使用特殊的拭布。

使用防霧噴劑

如果不想更換鏡片，則可以使用非處方噴劑（例如防霧噴霧劑或便攜式預濕抹布）來處理。大多數產品會在幾秒鐘內乾燥並發揮作用。通常需要使用超細纖維布將噴霧擦拭鏡片，以使產品均勻散布。這方法簡單有效，但是需要每兩天重新塗一次。

使用前務必閱讀這些產品評論，確保它們不會損害鏡片上的任何保護塗層，並注意防霧劑是否使用氨或酒精，這可能會刺激眼睛。

大多數連鎖藥店或線上商店提供的一些選項包括：

· Gamer Advantage FogAway Anti-Fog Spray（2盎司，約15元）。這種不留痕、不含矽的配方，可持續約24小時，對所有類型的鏡片都很安全。在一項測試中，經過FogAway處理的鏡片在恆定的熱蒸汽中，可保持60分鐘不會起霧。

· Optix 55 Fog Gone Anti-Fog Spray （2盎司，約10.55元）。出門前在鏡片兩面各噴一下，然後用手指以打圈的方式塗在表面上。靜置一分鐘，然後用軟布輕輕擦拭鏡片，使其乾燥。低過敏 配方不會刺激眼睛或皮膚。（它也可以在浴室鏡子上使用）

· Warby Parker Clean My Lenses Kit（約15元）WarbyParker.com提供防霧噴劑，超細纖維清潔布和鏡頭袋（也可以用作清潔布）。

· No Fog microfiber clothfrom Sios（在某些眼鏡店有售；價格各異）。濕巾具有防霧性能，可用於所有類型的鏡片，包括經過特殊處理的鏡片，無需清洗即可重複使用多達200次。效果能持續8到12小時。

· LifeArt Dry Anti-Fog Cloth （Lifeartvision.com售價約10元）。效果可以持續48小時，可以重複使用700次。

· Clarity DeFog Drops （1盎司，亞馬遜 網站約售16元）。可用100次，隨身攜帶。在鏡頭上滴幾滴，然後用隨附的柔軟超細纖維布擦拭，可形成超薄的防潮塗層。