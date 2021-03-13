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芭比男友肯尼慶祝60歲生日 穿上Berluti訂製服

記者楊詩涵／綜合報導
Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款，為肯尼打造3款特別造型。圖：Berluti提供
Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款，為肯尼打造3款特別造型。圖：Berluti提供

男裝品牌Berluti和創作出芭比（Barbie）與肯尼（Ken Sean Carson）的美泰兒公司合作，共同慶祝肯尼誕生60周年，打造出3款身穿Berluti的肯尼聯名娃娃，並將拍賣捐贈兒福機構。

風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提...
風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提供

Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款之...
Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款之中，為肯尼打造3款特別造型。圖：Berluti提供

Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款之...
Berluti承襲Berluti x Brian Rochefort春夏合作款之中，為肯尼打造3款特別造型。圖：Berluti提供

肯尼是美國玩具製造商美泰兒繼1959年發表芭比娃娃之後，在1961年為她配對的男友，為了慶賀肯尼誕生60周年慶，Berluti品牌創意總監Kris Van Assche自春夏Berluti x Brian Rochefort春夏合作款之中，為肯尼打造3款特別造型，棕色皮外套、短袖印花真絲襯衫，搭配鬆緊寬褲和小牛皮編織Camden牛津鞋；第二套是威爾斯親王格紋雙排釦西服，搭配肯尼與Berluti logo字樣的T恤及Stellar休閒鞋；第三套則身穿印花襯衫配黑色長褲，配襯皮帶和小牛皮編織Stellar休閒鞋，手持Nino迷你手拿包，搭乘的風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。這3款肯尼玩偶將同步發表在Berluti官方IG以及Barbiestyle IG，講述肯尼離開巴黎前往洛杉磯的故事。

風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提...
風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提供

3款肯尼玩偶將同步發表在Berluti官方IG，講述肯尼離開巴黎前往洛杉磯的故事...
3款肯尼玩偶將同步發表在Berluti官方IG，講述肯尼離開巴黎前往洛杉磯的故事。圖：Berluti提供

風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提...
風火輪小汽車是2020年製作發表的Berluti沙灘越野車。圖：Berluti提供

此外，Berluti也特別為了本次合作設計兩款單品，包括Berluti與肯尼logo疊印T恤以及Nino手拿包。Nino手拿包為品牌經典皮革配件之一，採用標誌的Signature Canvas圖紋並有Berluti logo，經Patina古法染色呈現加州藍色，這兩款產品僅在美、法、中、日銷售，T恤則是在美泰兒官網可購得；而Berluti x 肯尼玩偶將於5月進行線上拍賣，所得收益將捐贈Make-A-Wish兒童慈善機構。

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