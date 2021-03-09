雅克德羅Grande Seconde鏤空表 挑戰空靈極限

存在與不在、虛與實，不必是對立的二元，雅克德羅透過大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，展現時間兼容空無與存在的想像空間。圖：Jaquet Droz提供

存在與不在、虛與實，不必是對立的二元。就像時間無形、無色、無向，但卻又確實存有。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）推出三只大秒針（Grande Seconde）系列Skelet-One鏤空腕表，展現時間兼容空無與存在的想像空間。

2663 SQ自動上鍊機芯具備近三日的68小時動力儲存，並具備不受磁性影響的矽材質零件，以及18K白金鏤空自動盤。圖：Jaquet Droz提供

過往在時間中最不為人留意的「秒鐘」，設計上常會以次表盤（sub-dial）的「小秒針」形式存在。但雅克德國 的Grande Seconde系列則一反傳統，將帶有秒鐘的次表盤、面積刻意多過帶有時鐘與分鐘的主表盤，除了是「大秒針」的命名由來，也疊加上一個貌似阿拉伯數字的8，並有著順遂、好運的聯想。

雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表藍色款。圖：Jaquet Droz提供

2663 SQ自動上鍊機芯具備近三日的68小時動力儲存，並具備不受磁性影響的矽材質零件，以及18K白金鏤空自動盤，最後乘載於輕量化、耐磨耐刮的等離子陶磁表殼中。大型的秒針則在半透明的藍寶石水晶玻璃上分秒運行，在透、不透之間，也像時間的微妙屬性，觀乎一心。

雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，共有藍、綠、黃三色皮帶，各限量28只。圖：Jaquet Droz提供

同色系的秒針、指針與編織皮帶共有綠、天藍與芥末黃三色可選，全世界各28只，採限量生產。