我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

雅克德羅Grande Seconde鏤空表 挑戰空靈極限

記者釋俊哲／綜合報導
存在與不在、虛與實，不必是對立的二元，雅克德羅透過大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，展現時間兼容空無與存在的想像空間。圖：Jaquet Droz提供
存在與不在、虛與實，不必是對立的二元，雅克德羅透過大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，展現時間兼容空無與存在的想像空間。圖：Jaquet Droz提供

存在與不在、虛與實，不必是對立的二元。就像時間無形、無色、無向，但卻又確實存有。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）推出三只大秒針（Grande Seconde）系列Skelet-One鏤空腕表，展現時間兼容空無與存在的想像空間。

2663 SQ自動上鍊機芯具備近三日的68小時動力儲存，並具備不受磁性影響的矽材...
2663 SQ自動上鍊機芯具備近三日的68小時動力儲存，並具備不受磁性影響的矽材質零件，以及18K白金鏤空自動盤。圖：Jaquet Droz提供

過往在時間中最不為人留意的「秒鐘」，設計上常會以次表盤（sub-dial）的「小秒針」形式存在。但雅克德國的Grande Seconde系列則一反傳統，將帶有秒鐘的次表盤、面積刻意多過帶有時鐘與分鐘的主表盤，除了是「大秒針」的命名由來，也疊加上一個貌似阿拉伯數字的8，並有著順遂、好運的聯想。

雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表藍色款。圖：Jaquet Droz...
雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表藍色款。圖：Jaquet Droz提供

2663 SQ自動上鍊機芯具備近三日的68小時動力儲存，並具備不受磁性影響的矽材質零件，以及18K白金鏤空自動盤，最後乘載於輕量化、耐磨耐刮的等離子陶磁表殼中。大型的秒針則在半透明的藍寶石水晶玻璃上分秒運行，在透、不透之間，也像時間的微妙屬性，觀乎一心。

雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，共有藍、綠、黃三色皮帶，各限量2...
雅克德羅大秒針系列Skelet-One鏤空腕表，共有藍、綠、黃三色皮帶，各限量28只。圖：Jaquet Droz提供

同色系的秒針、指針與編織皮帶共有綠、天藍與芥末黃三色可選，全世界各28只，採限量生產。

德國

上一則

性別薪資差距 民調1/5男性認為是「假新聞」

下一則

95歲也衝浪！加州女耆老「趴板」乘浪 歡慶婦女節

延伸閱讀

NBA／林書豪奪12分 勇士G聯盟晉4強

NBA／林書豪奪12分 勇士G聯盟晉4強
歐米茄海馬系列潛水腕錶 帥氣陽剛

歐米茄海馬系列潛水腕錶 帥氣陽剛
日常也可配戴的華麗！GEM DIOR珠寶表 簡約百搭

日常也可配戴的華麗！GEM DIOR珠寶表 簡約百搭
積家翻轉腕錶系列 時光兩面可任意切換

積家翻轉腕錶系列 時光兩面可任意切換

熱門新聞

鄧超曝光的側拍影片中，楊冪的好身材令人震驚。（取材自微博）

鄧超拍出驚人照片 楊冪壓胸禮服巨乳「呼之欲出」

2021-03-02 20:30
YouTuber「Ms. Johnny 御姐強尼」穿著清涼在夜市買壽司。取材自YouTube

她穿高衩泳裝大逛夜市 屁股露一半 路人看傻狂回頭

2021-03-06 01:00
房市示意圖 。(記者游智文／攝影)

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

2021-03-04 20:14
今年88歲的阿布登，50歲才開始健身。（德國之聲影片截圖）

88歲身材如20歲！德國奶奶當健身教練 樂觀挺過抗癌路

2021-03-03 00:19
25歲的哥倫比亞AV女優馬蒂娜（Martina Smith）日前拍攝「用肉體支付車資」的成人作品引起熱議。(取材自Instagram)

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

2021-03-05 02:56
美國疾管中心2月推薦民眾佩戴合身口罩或一次戴2個口罩，但日本「富岳」超級電腦模擬結果顯示，只佩戴1個合身口罩與一次戴2個口罩之間沒有太大的差別。(路透/ Riken)

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

2021-03-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫