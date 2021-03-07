蔡依林辣秀寶格麗 深V雪胸蛇蠍美

天后蔡依林配戴寶格麗珠寶與包款，登上時尚雜誌封面。取材自Instagram

天后蔡依林 （Jolin）出道超過20年，造型百變且不怕嘗試，是時尚雜誌與品牌的最愛。本月她再度登上中國 的國際中文版時尚雜誌封面，一系列造型簡約有趣、有點搞怪卻不詭異。而身為義大利 精品寶格麗（BVLGARI）品牌大使的她，也在這次的大片中演繹了本季最新的Serpenti Forever Maxi Chain系列包款，搭配蛇形珠寶最新的Serpenti Viper設計，展現性感又時尚天后級氣場。

天后蔡依林配戴寶格麗珠寶與包款，登陸時尚雜誌封面。取材自Instagram

天后蔡依林配戴寶格麗珠寶與包款，登上時尚雜誌封面。取材自Instagram

身為發跡羅馬的義大利珠寶商，寶格麗的從自身豐富傳統中汲取創意靈感，將最經典的珠寶主題賦予當代新意，搖身一變成為摩登都會的包款配件。全新 Serpenti Maxi Chain 包款，特色在於以包包的細節重新詮釋曾多次出現在品牌奢華長鍊與頸鍊上的粗鍊設計，而蛇頭扣頭的造型，更自骨董Serpenti蛇形珠寶中汲取靈感，包身色彩更呼應各種繽紛的彩色寶石，不愧「彩寶之王」美譽。

天后蔡依林配戴寶格麗珠寶與包款，登上時尚雜誌封面。取材自Instagram

天后蔡依林配戴寶格麗珠寶與包款，登上時尚雜誌封面。取材自Instagram

Jolin身上配搭的最新款Serpenti Viper系列珠寶，有別於寶格麗以往寫實或華麗寶石鑲嵌的設計手法，使用簡約梯形設計來模擬蛇鱗，再加上幾何造型和流暢線條，抽象地表達出靈蛇的神祕感，為簡約的設計增添奢華風采。

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain黑色小羊皮肩背包。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Viper白K金鑽石項鍊。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。圖：寶格麗提供