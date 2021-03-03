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日常也可配戴的華麗！GEM DIOR珠寶表 簡約百搭

記者孫曼／綜合報導
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。（圖：DIOR提供）
DIOR珠寶代言人超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevigne）演繹全新GEM DIOR系列珠寶與腕表。（圖：DIOR提供）

兩年前，DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane，以法文「J'aime」（我愛）的一語雙關，發表名為GEM DIOR高級珠寶系列，從美麗的寶石天然礦物的晶體結構出發，解構出全系列珠寶抽象有機形變的風貌，是首個與象徵意涵無涉的珠寶腕表系列，叫好又叫座。如今延續系列的創作理念，推出一系列更便於日常配戴的全新7只腕表及11件珠寶。

GEM DIOR玫瑰金鑽石戒指。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR玫瑰金鑽石戒指。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR黃金精鋼青金石表盤腕表。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR黃金精鋼青金石表盤腕表。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR黃金鑽石手鐲。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR黃金鑽石手鐲。（圖：DIOR提供）

全新原創系列以珠寶表為焦點，獨特的表殼造型緣始於碧璽原石橫向切面的天然晶體結構。例如系列中最具代表性的黃金彩寶腕表，八邊形孔雀石表盤，剜去部份表殼框線後，鑲飾上綠松石及鑽石以截斷視覺上的線條貫性。不對稱無表扣式的手鍊則由以繽紛的硬寶石鑲飾而成，鉸接鐲身的特殊設計使這枚時計配戴時形如一只開口式手鐲。除了繽紛彩寶款，腕表另備有6種不同材質的豐富選擇，從精鋼搭配黑色珍珠母貝、玫瑰金配全密釘鑲鑽表盤、精鋼黃金雙色搭配青金石表盤……等，腕表均附可置換的黑色皮革表帶，增添配戴的趣味性。

GEM DIOR黃金鑽石彩寶戒指。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR黃金鑽石彩寶戒指。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR玫瑰金鑽石與白色珍珠母貝表盤腕表。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR玫瑰金鑽石與白色珍珠母貝表盤腕表。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR玫瑰金鑽石耳環。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR玫瑰金鑽石耳環。（圖：DIOR提供）

除了腕表，GEM DIOR的非典型幾何線條，也同時延伸出一系列優雅富搭配性的珠寶，包括黃金彩寶戒指及手鐲，特意錯位卻完美接壤的彩寶及鑽石鍊節，凸顯藍色與綠色輪替的色彩。而單色調的黃金、玫瑰金及白金戒指、手鐲與耳環與鑽石的搭配，則以精緻金工展現GEM DIOR系列的創作異想，為整體造型增添有別過往的搭配奇趣。

GEM DIOR黃金鑽石戒指。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR黃金鑽石戒指。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR系列推出全新的珠寶表作品。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR系列推出全新的珠寶表作品。（圖：DIOR提供）

GEM DIOR黃金鑽石彩寶腕表。（圖：DIOR提供）
GEM DIOR黃金鑽石彩寶腕表。（圖：DIOR提供）

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