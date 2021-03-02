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「鑽石之王」助攻！莎瑪海耶克美登金球獎

記者釋俊哲／綜合報導
一身大紅的莎瑪海耶克，胸針是以Ultimate Emerald Signature頂級珠寶表巧妙轉化而來，也是全身珠寶造型的隱藏亮點。（圖 ：Harry Winston提供）
一身大紅的莎瑪海耶克，胸針是以Ultimate Emerald Signature頂級珠寶表巧妙轉化而來，也是全身珠寶造型的隱藏亮點。（圖 ：Harry Winston提供）

莎瑪海耶克手上的Winston Candy戒指，主石為19.07克拉紅色碧璽，如...
莎瑪海耶克手上的Winston Candy戒指，主石為19.07克拉紅色碧璽，如糖果般甜蜜誘人。（圖 ：Harry Winston提供）

第78屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典剛落幕，因疫情緣故採線上直播舉行，但出席女星的裝扮造型閃耀程度卻未見遜色，像是莎瑪海耶克（Salma Hayek）、凱莉庫柯（Kaley Cuoco）、莎拉保羅森（Sarah  Paulson）、克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）及奧卡菲娜（Awkwafina），都選用了有「明星的珠寶商」、「鑽石之王」的海瑞溫斯頓（Harry Winston）頂級珠寶，成為紅毯典禮的奢華「伴手」。

兩次提名入圍的莎瑪海耶克今年受邀成為頒獎嘉賓，並以紅色長禮服展現資深女星的雍容身段。但讓紅色長禮服可能也為之失色的，卻是手上主石為重達19.07克拉紅色碧璽的Winston Candy戒指，再鑲嵌以13.81克拉的鑽石與粉紅及藍色剛玉，甜甜色彩，一如戒指Candy之名。

頂著俏麗短髮的克莉絲丁薇格，珠寶穿搭以自然、藝術風格為主軸。（圖 ：Harry ...
頂著俏麗短髮的克莉絲丁薇格，珠寶穿搭以自然、藝術風格為主軸。（圖 ：Harry Winston提供）

而有別於莎瑪海耶克的紅色霸氣，曾獲提名入圍金球獎的克莉絲丁薇格，湖水綠低胸禮服則配上短髮相當俏麗，連帶身上的Art Deco 系列手鍊、Winston Cluster鑽石手鍊與Pirouette圓舞曲鑽戒，閃耀之外都走高雅、藝術裝飾風格，是紅毯珠寶的另一路線。

奧卡菲娜今年擔任頒獎嘉賓，並搭配了Harry Winston的Diamond L...
奧卡菲娜今年擔任頒獎嘉賓，並搭配了Harry Winston的Diamond Loop粉紅剛玉耳環與Traffic鑽戒，精巧簡約。（圖 ：Harry Winston提供）

不得不提的還有2020年以首位華裔美籍女演員身分成為最佳女主角、今年擔任頒獎嘉賓的奧卡菲娜。曾演出「瞞天過海：八面玲瓏」（Ocean's 8）、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）的她，亮麗的細閃亮片禮服，波浪般的視覺與配色頗有復古風格的暗示，同時耳畔的Diamond Loop粉紅剛玉耳環以粉嫩色彩和幾何花瓣造型設計畫龍點睛，使用寶石約4.06克拉。

Harry Winston綺隱（Secret Combination）鑽石手鍊，...
Harry Winston綺隱（Secret Combination）鑽石手鍊，鑽石總重約69.43克拉。（圖 ：Harry Winston提供）

提名 金球獎 入圍

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