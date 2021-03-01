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沒到現場還是要穿美美！金球獎女星時尚造型盤點

記者吳曉涵／綜合報導
第78屆金球獎頒獎典禮今年因應防疫需求，分為洛杉磯和紐約兩個現場舉辦，入圍者和受邀藝人都幾乎透過線上連線的方式參與。無論有沒有到現場，眾星還是各自穿上華麗的服裝來共襄盛舉。取材自Instagram
第78屆金球獎頒獎典禮今年因應防疫需求，分為洛杉磯和紐約兩個現場舉辦，入圍者和受邀藝人都幾乎透過線上連線的方式參與。無論有沒有到現場，眾星還是各自穿上華麗的服裝來共襄盛舉。取材自Instagram

第78屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮今年因應防疫需求，分為洛杉磯和紐約兩個現場舉辦，除了主持人和頒獎嘉賓及必要工作人員之外，其他入圍者和受邀藝人都幾乎透過線上連線的方式參與。雖然如此，以往總是典禮焦點之一的「紅毯造型」部分並沒有減少看點，無論有沒有到現場，眾星還是各自穿上華麗的服裝來共襄盛舉。

克莉絲汀薇格選擇以Prada短洋裝穿出俏麗感。取材自Instagram
克莉絲汀薇格選擇以Prada短洋裝穿出俏麗感。取材自Instagram

蓋兒加朵穿Givenchy短洋裝。取材自推特
蓋兒加朵穿Givenchy短洋裝。取材自推特

妮可基嫚穿Louis Vuitton禮服。取材自Instagram
妮可基嫚穿Louis Vuitton禮服。取材自Instagram

瑪格羅比身為香奈兒品牌大使，這次當然也不例外穿了香奈兒的禮服現身金球獎紅毯，一襲春夏系列的黑色荷葉邊高衩連身裙帶著悠閒的度假氣息，飄逸優雅。而妮可基嫚和凱特哈德森同樣也選擇黑色系的禮服，兩人都穿了Louis Vuitton的設計，透過金屬圖騰和串鍊元素點綴出些許強悍的力量，霸氣時尚。黑衣組還有穿Prada蓬裙的莎拉保羅森，就連手上的石膏都是出自品牌設計，還看得到經典的三角Logo。

蘿拉鄧恩穿Givenchy褲裝。取材自推特
蘿拉鄧恩穿Givenchy褲裝。取材自推特

珍芳達再次堅持環保時尚理念，這身衣服依舊是從她衣櫃裡穿過的衣服中挑出來的。取材自...
珍芳達再次堅持環保時尚理念，這身衣服依舊是從她衣櫃裡穿過的衣服中挑出來的。取材自hollywoodlife

凱特哈德森穿Louis Vuitton禮服。取材自Instagram
凱特哈德森穿Louis Vuitton禮服。取材自Instagram

幾位新生代女星也都換上絕美造型與會，像是《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊，就以Dior的綠色禮服展現古典隆重的姿態，展現宛如好萊塢黃金年代的時代氛圍。艾兒芬妮的Gucci緞面禮服，同樣也流露復古女神魅力。穿上Saint Laurent刺繡禮服的莉莉柯林斯，不對稱的剪裁露單肩和腰部線條，則是顯得性感嫵媚。

瑪格羅比穿香奈兒春夏系列的黑色荷葉邊高衩連身裙，展現悠閒的度假氣息。取材自hol...
瑪格羅比穿香奈兒春夏系列的黑色荷葉邊高衩連身裙，展現悠閒的度假氣息。取材自hollywoodlife

穿上Saint Laurent刺繡禮服的莉莉柯林斯，不對稱的剪裁露單肩和腰部線條...
穿上Saint Laurent刺繡禮服的莉莉柯林斯，不對稱的剪裁露單肩和腰部線條，則是顯得性感嫵媚。取材自Instagram

艾兒芬妮的Gucci緞面禮服同樣也流露復古女神魅力。取材自Instagram
艾兒芬妮的Gucci緞面禮服同樣也流露復古女神魅力。取材自Instagram

莎拉保羅森穿Prada蓬裙，就連手上的石膏都是出自品牌設計，還看得到經典的三角L...
莎拉保羅森穿Prada蓬裙，就連手上的石膏都是出自品牌設計，還看得到經典的三角Logo。圖：Prada提供

而《神力女超人1984》劇組蓋兒加朵和克莉絲汀薇格，都分別以Givenchy和Prada俏麗優雅的短版禮服現身。資深女星珍芳達和蘿拉鄧恩則是偏愛褲裝，穿出知性女性的帥氣感，而且珍芳達再次堅持環保時尚理念，這身衣服依舊是從她衣櫃裡穿過的衣服中挑出來的。

金球獎 凱特 紐約

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