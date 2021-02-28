我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

美疫情趨緩！單日新增確診 連4天維持7萬例

吳孟達離世…生前曾推「三叔陀飛輪」帥照爆表

記者釋俊哲／即時報導
萬希泉與吳孟達聯名的「三叔陀飛輪」腕表，採用手上鍊機芯。翻攝自萬希泉官方網站
萬希泉與吳孟達聯名的「三叔陀飛輪」腕表，採用手上鍊機芯。翻攝自萬希泉官方網站

資深藝人吳孟達因病辭世，令影迷為之唏噓。雖因演出「少林足球」、「食神」、「功夫」、「逃學威龍」、「鹿鼎記」中的綠葉角色而聞名，但「達叔」早年亦曾在古龍武俠小說改編電影「楚留香」中演出「胡鐵花」一角，帥氣爆表！想記住「達叔」的帥氣英姿並不困難，去年2020年他曾和香港手表品牌「萬希泉（MEMORIGIN）」合作推出「三叔陀飛輪」，宣傳形象更變身瀟灑成功人士，帥氣爆表。

吳孟達去年為萬希泉拍攝形象廣告時，穿上西裝、打上領結，傳遞斯文暖男大叔形象。翻攝...
吳孟達去年為萬希泉拍攝形象廣告時，穿上西裝、打上領結，傳遞斯文暖男大叔形象。翻攝自萬希泉官方網站

萬希泉特色為香港設計、採用入門價位中國機芯，並有「港產陀飛輪」之稱，品牌「香港精神」系列中便大量與香港藝人合作，包含曾志偉、呂良偉、鄭中基、陳曉東、李嘉欣都有合作；同時品牌和日本市場的特殊合作版本，甚至曾將日本國寶「曜変天目」茶碗、Hello Kitty、聖鬥士星矢、機動戰士（GUMDAM）、李小龍納入腕表設計。

萬希泉曾與漫合作，推出鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾等主題腕表。翻攝自Instagr...
萬希泉曾與漫合作，推出鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾等主題腕表。翻攝自Instagram（合成圖）

去年10月時，品牌並邀請「達叔」推出了一枚「三叔陀飛輪」，腕表以「太陽」為靈感，象徵喜劇演員總為人帶來歡樂、傳遞正能量。取名為「三叔」是因吳孟達曾在電影「賭聖」中為周星馳趣稱為「三叔」，因而在影迷口中廣為流傳。去年為品牌拍攝形象宣傳時，吳孟達更打上蝶型領結（bowtie），穿上西裝與斯文眼鏡，變身成功人士、散發「暖男大叔」氣息。雖然吳孟達今日因病離世，但他帶給人的歡樂印象，相信會如腕表設計的溫暖太陽，長久在影迷心中佔有無可替代的重要地位。

香港 吳孟達 電影

上一則

龐貝城首輛禮車出土！保存完好 可能用於婚禮

下一則

Google Map車諾比街區 驚見人類白骨？10萬網友嚇歪

延伸閱讀

吳孟達病逝／第一個想到的電影片段？網一面倒「這句」

吳孟達病逝／第一個想到的電影片段？網一面倒「這句」
「當一回自己的主角」吳孟達生前願望來不及完成

「當一回自己的主角」吳孟達生前願望來不及完成
吳孟達3句經典電影對白埋洋蔥 網友哭翻

吳孟達3句經典電影對白埋洋蔥 網友哭翻
吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

吳孟達病逝 名嘴曝光震驚片酬大嘆「良心演員」

熱門新聞

伊莉莎白二世女王不願被孫子與孫媳耍著玩，也展開反擊的行動。（路透資料照片）

女王出招！傳聯合查爾斯、威廉等王族一起對戰梅根

2021-02-22 23:21
48歲的自由潛水員瓊斯在維多利亞州的萊伊前灘附近海域潛水時，意外在海底撞見這隻外型酷似男生殖器的「陰莖魚」。取材自臉書／Josie Jones

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

2021-02-26 03:35
南非一名女子日前在超市因未戴口罩被警衛勸說，一氣之下就脫下長裙裡的丁字褲並把它套在臉上。（影片截圖）

傻眼！女子不爽在超市被勸戴口罩 直接脫丁字褲套臉上

2021-02-26 22:00
小p是鋼琴家與Cosplayer，以Cosplay成動漫或遊戲角色並用鋼琴彈奏該作品的音樂為特色，因身材姣好而受矚目。（取材自Instagram）

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

2021-02-22 00:13
剛抵達艾德加慈善庇護農場的綿羊巴拉克，若不是臉龐露出來，幾乎看不出巴拉克是一隻綿羊，反而更像是某種巨大的肉球。路透/Edgar's Mission

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

2021-02-24 05:28
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立