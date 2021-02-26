清湯掛麵也很美？張榕容、劉詩詩這樣搭珠寶 秒扮仙女

耳環如何展現都會大方？劉詩詩選用Qeelin幾何線條造型的Wulu白金鑲鑽耳環，時髦隨身。圖 ： Qeelin提供（合成圖）

劉詩詩以紅唇、紅T，搭配Qeelin Wulu垂墜式玫瑰金紅瑪瑙鑲鑽耳環，小巧動感。圖：Qeelin提供。

鄰家女孩、清湯掛麵，清清爽爽的形象，難道不能和閃耀、仙氣有交集？身兼亞太影展 、台北電影 節雙料影后的張榕容，日前出席「鬼才之道」記者會時，就以清湯掛麵的鄰家女孩形象登場，但張榕容全身散發空靈仙氣，究竟：她是怎麼辦到的？

張榕容即將演出擔綱女主角演出恐怖喜劇「鬼才之道」，電影預計2022年上檔。圖 ：PIAGET提供。

如何清湯掛麵也超美？雙料影后張榕容巧搭PIAGET垂墜式耳環，讓人好心情也搖曳。圖 ：PIAGET提供（合成圖）

真相大白，原來她巧妙搭配上伯爵（PIAGET）的Possession系列玫瑰金垂墜式耳環，以圓潤、對稱的幾何造型，輕鬆將鄰家女孩的印象，秒變身空靈仙女，小耳環大助攻，同時全身再搭配同系列的Possession玫瑰金鑲鑽手環和指間戒，甜美閃亮！

巧妙使用耳環「助攻」的，還有東方珠寶Qeelin品牌代言人劉詩詩。近日她和老公吳奇隆返台過年，品牌並釋出多組悠閒、貴氣的形象美照，無論是穿著大紅T恤的日常隨性，或日系風格的皺摺淺紫色洋裝，劉詩詩分別以Wulu系列的兩款耳環造型穿搭，其中一枚玫瑰金小巧款式飾有紅瑪瑙，呼應身上的搶眼紅T，另一款白金款則以大面積的幾何造型，散發都會摩登氣息。

簡簡單單如何一秒變仙女？看張榕容、劉詩詩的耳環珠寶造型術，原來這樣也可以！

Qeelin Petite Wulu 18K 玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙耳環。圖 ：Qeelin提供