假人模特兒當主角 Balenciaga廣告充滿奇幻感

Balenciaga夏季21 Pre-collection系列成衣及配飾廣告大片。（圖：Balenciaga提供）

因為一場新冠肺炎疫情，時尚界發展了許多新的嘗試，除了線上時裝周、直播互動秀等等之外，各種形象廣告的拍攝也因為「避免群聚」的需求而催生不少充滿創意的作品。最近曝光的Balenciaga夏季21 Pre-collection系列成衣及配飾廣告大片，也可視為在這種時空狀況下發展出的有趣成果。

由Balenciaga品牌創意團隊攜手來自美國俄亥俄州 的現代藝術家約翰米勒（John Miller）共同打造的夏季21 Pre-collection系列成衣及配飾廣告大片裡，示範服飾的不是真人模特兒，而是戴著各式假髮的假人模特兒。創作靈感源自於米勒以往的作品，希望觀眾們在欣賞這些照片的同時可以加入個人的主觀情感投射。

綠色背景也讓人聯想起製作特效的綠幕。（圖：Balenciaga提供）

在AI 機器人視角環繞攝影鏡頭下，假人模特兒的整體搭配到局部特寫都被看得很清楚，高彩度背景非常簡約，更加凸顯了服飾與配件的魅力，而搭配影片的奇幻風格背景音樂也是由米勒操刀製作。平面系列照則是選用綠色背景，也讓人聯想起製作特效的綠幕。象徵「未完成」的綠幕展示著「完成」、搭配好的造型，並由AI技術拍攝假人模特兒呈現，各種矛盾與真假、真人與人工智慧的混搭，讓一切又變得更有趣。