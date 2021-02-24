Aston Martin X 芝柏 鐘表名車結盟又一發

芝柏（Girard Perregaux）的商標將於2021年F1TM賽季巴林站開始，出現在Aston Martin的F1車隊賽車上，在賽道上、手腕上，同步展現機械魅力。(圖：芝柏表提供)

手表與汽車 ，兩者皆為機械打造的動力裝置，一為大、一為小，一為外顯、一收斂，各有賞玩樂趣，也讓手表與汽車的結盟時有所聞。瑞士擁有220多年歷史的芝柏表（Girard Perregaux）宣布，與英國知名汽車廠牌Aston Martin結盟，並確定將於2021年推出首個聯名系列手表。

散發斯文風範的Aston Martin是由創辦人Lionel Martin和Robert Bamford共同在1913年創立，而芝柏表的歷史則緣起於1791年，Jean-François Bautte以19歲之姿，打造了第一枚時計，200多年的歷史中，擁有三個水平排列的箭形橋板，更是經典的三金橋機芯並發展為現在的Bridges系列。

芝柏與Aston Martin結盟之後，聯名腕表會出現在哪個系列上？目前首波釋出的視覺中，似乎暗示了將由運動風格的Laureato系列擔當。(圖：芝柏表提供)

事實是，高級鐘表與高級名車的合作早是常態，例如百年靈（Breitling）便與賓利（Bentley）早從2002年開始合作，目前並有著「雙B」聯名款Premier系列Bentley Mulliner腕表，另外柏萊士（Bell & Ross）則是與F1 的雷諾車隊合作，每年的一級方程式大賽場上，總能在雷諾賽車 車身上，看見Bell & Ross的搶眼Logo。

百年靈與賓利（Bentley）合作的Premier系列Bentley Mulliner腕表，面盤上的諸多設計細節是從汽車的儀表板、沙發皮革得到靈感。(圖:Breitling提供)

實情是，過往Aston Martin也曾與積家（Jaeger-LeCoultre）推出聯名的AMVOX系列表款，並在腕表內結合車門鑰匙鎖的遙控功能，宛如情報員的高科技裝備；至於兩造合作，會出現在芝柏的哪個表款系列？理論上應將不是是古典的1945或1966系列，而和強調複雜工藝導向的Bridges系列相比，散發強烈運動風格的Laureato似乎擁有最大出線機率。

而在正式表款發表前，或可先行觀賞F1一級方程式的高速樂趣：從2021年F1TM賽季巴林站開始，Girard Perrgaux將出現在Aston Martin的F1車隊賽車上，在賽道上、手腕上，同步展現高速或精密的機械魅力。