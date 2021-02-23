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就是要包色包款！SWATCH聯手MOMA 把名畫搬到手表上

記者曾智緯／綜合報導
SWATCH全新特別款腕表，找來紐約MOMA現代藝術博物館，把館藏5位大師傑作，運用於手表設計。圖：SWATCH提供
SWATCH全新特別款腕表，找來紐約MOMA現代藝術博物館，把館藏5位大師傑作，運用於手表設計。圖：SWATCH提供

SWATCH再次與博物館合作，打造特別款腕表，全新系列找來紐約MOMA現代藝術博物館，把館藏梵谷的「星夜」、克林姆的「希望II」、以及蒙德里安的「橢圓形的彩色平板」等5位大師傑作，運用於手表設計，除了充滿藝術氣息之外，每一只都美到不行，絕對適合包色包款！

SWATCH X MoMA系列橫尾忠則《The City and Design,...
SWATCH X MoMA系列橫尾忠則《The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurit》腕表。圖：SWATCH提供

SWATCH X MoMA系列蒙德里安「橢圓形的彩色平板」腕表。圖：SWATCH...
SWATCH X MoMA系列蒙德里安「橢圓形的彩色平板」腕表。圖：SWATCH提供

從2018年開始，SWATCH就開始了與美術館、博物館的聯名系列，結合獨特視角注入時間趣味還原經典畫作，大受好評，每一次推出都很快就會銷售一空。今年與紐約MOMA現代藝術博物館合作，從藏品中精選出六件經典畫作成為設計靈感，包括印象派的梵谷「星夜」、盧梭 「夢境」，以及象徵主義畫家克林姆「希望II」、新造型主義大師蒙德里安「橢圓形的彩色平板」，加上平面設計大師橫尾忠則的兩幅傑作。每一只特別款腕表皆搭配「MoMA」字樣的表環與帶有畫作裝飾的表盒相呼應，3月4日在實體店鋪與官方網站開賣。

SWATCH X MoMA系列盧梭「夢境」腕表。圖：SWATCH提供
SWATCH X MoMA系列盧梭「夢境」腕表。圖：SWATCH提供

SWATCH X MoMA系列克林姆「希望II」腕表。圖：SWATCH提供
SWATCH X MoMA系列克林姆「希望II」腕表。圖：SWATCH提供

此外，SWATCH還與巴西當代藝術家Beatriz Milhazes合作，以其被MoMA收錄的三幅作品做為畫布設計靈感，讓消費者感受狂放的色彩魅力，並浸淫細膩特色工藝裝飾圖案的品味。可以在品牌官方線上購物頁面與指定門市訂製外，紐約MoMA Design Store也限時提供專屬訂製服務。

SWATCH X MoMA系列橫尾忠則「紐約」腕表。圖：SWATCH提供
SWATCH X MoMA系列橫尾忠則「紐約」腕表。圖：SWATCH提供

SWATCH X MoMA系列梵谷「星夜」腕表 。圖：SWATCH提供
SWATCH X MoMA系列梵谷「星夜」腕表 。圖：SWATCH提供

迎接新的一年到來，流行腕表品牌Briston也讓旗下的經典款換上新色來誘惑消費者。新款的Clubmaster Classic配備了霧面粉末塗層表盤，採用環境友善的新粉式塗層工法，顏色更飽滿， 提供備受女性喜愛的可可色、焦糖色和香草色選擇。擁有運動風外觀的Clubmaster Sport腕表，則以60年代的賽車線條為靈感，呈現灰，橄欖綠，冰河藍等折射光表盤，搭配同色系的Nato表帶，帶出復古優雅的法式時尚風格。

Briston Clubmaster Classic腕表。圖：麥迪威提供
Briston Clubmaster Classic腕表。圖：麥迪威提供

Briston Clubmaster Sport腕表。圖：麥迪威提供
Briston Clubmaster Sport腕表。圖：麥迪威提供

博物館 紐約 MOMA

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