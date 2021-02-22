我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

用珍珠打造鑽石！M/G TASAKI新珠寶創意超幽默

記者孫曼／綜合報導
M/G TASAKI系列推出2021春夏新作。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI系列推出2021春夏新作。圖：TASAKI提供

由獨立珠寶設計師Melanie Georgacopoulos為日本珍珠珠寶品牌TASAKI所創作的M/G TASAKI系列，將Melanie天馬行空、毫無拘束的想像，透過珍珠這個傳統的珠寶素材，展現摩登多變的風貌與無限的可能。今年2月，M/G TASAKI系列全新上的FLORET系列及FACETED系列新品，形塑出珍珠的全新樣貌，散發嶄新的時尚品味。

M/G TASAKI FACETED耳環。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI FACETED耳環。圖：TASAKI提供

M/G TASAKI FLORET手鍊。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI FLORET手鍊。圖：TASAKI提供

M/G TASAKI系列設計師Melanie Georgacopoulos擅長以天馬行空的創作，展現珍珠多變的風貌與無限的可能，賦予珍珠不同的生命力及想像，在配戴上更增添不一樣的時尚魅力。今年2月，M/G TASAKI推出FLORET系列及FACETED系列新品，分以花卉與鑽石車工為靈感，結合不同的真主與貴金屬材質，形塑出珍珠的全新樣貌，襯托出配戴者的輕盈活潑與俐落優雅。

M/G TASAKI FACETED戒指。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI FACETED戒指。圖：TASAKI提供

M/G TASAKI FLORET耳環。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI FLORET耳環。圖：TASAKI提供

FLORET系列，顧名思義，意指「小花」，以尺寸精緻的Akoya珍珠，搭配黃K金及鑽石打造的葉片，分別點綴於圓滑婉轉的白K金曲線兩端，猶如豌豆藤蔓的沿著嬌柔小花纏繞繾綣，柔美的設計風格將剛硬的金屬質感，揉合出富有生命力的姿態，共有項鍊、手鍊、戒指、耳環等共4件新作。

FACETED系列，則是以馬貝珍珠勾勒出鑽石完美的車工形狀，鑲嵌於鑽石點綴櫻花金（SAKURAGOLD™）底座上，以表達永恆之愛。渾圓的馬貝珍珠，大膽地透過幾何線條的勾勒，為珍珠柔和的氣質增添俐落的質感，不對稱的細節更巧妙讓人產生視覺上的立體感。系列共有兩款鍊墜、手環、戒指、與兩款耳針耳環。

M/G TASAKI FACETED項鍊。圖：TASAKI提供
M/G TASAKI FACETED項鍊。圖：TASAKI提供

同時有著希臘人和法國人血統的Melanie Georgacopoulos，是一位在倫敦成長的年輕珠寶設計師。她的珠寶創作風格簡潔、中性化，展現現代都會女性的品味。其代表作為M/G TASAKI的「神秘邂逅SLICED」系列，大膽將珍珠從當中剖開，並將建築理念融入珍珠設計，形成宛若織物的視覺美感。

倫敦 日本

上一則

不是合成照！灰濛濛城市竟出現「晴天大樓」

下一則

2月23日星座運勢 摩羯座運勢不錯 雙魚春風得意

延伸閱讀

名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美

名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美
迪士尼粉舉手！公主與粉絲都必須擁有的大人珠寶

迪士尼粉舉手！公主與粉絲都必須擁有的大人珠寶
Messika Glam' Azone系列珠寶

Messika Glam' Azone系列珠寶
饒舌歌手小烏茲弗特 2400萬美元粉鑽鑲額頭

饒舌歌手小烏茲弗特 2400萬美元粉鑽鑲額頭

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
巴西暴牙女戀上牙醫，結婚前後對比引熱議。（取材自抖音）

暴牙女「嫁牙醫」變辣妹 驚人變化「真相」被戳破

2021-02-15 00:05
伊麗莎白二世女王被叛逆的孫子、孫媳傷透心。（路透資料照片）

哈利、梅根反嗆王室！得寸進尺惹怒女王 關係惡化

2021-02-20 20:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜

河南出現大蛇墳頭曬太陽…被當神拜
北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

北京2人點千元菜被勸別浪費 飆罵竟免單

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義