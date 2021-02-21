名媛千金始祖芭黎絲希爾頓第四度想婚 鑽戒來歷曝光

芭黎絲希爾頓男友Carter Reum求婚成功，兩人在網路上宣佈訂婚消息。取材自parishilton.com

40歲美國 名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton） 無疑是世界上最有名氣的富家千金。這位約20年前因上流社會實境秀而紅遍全球的希爾頓飯店家族傳人，日前在自己的社交媒體與個人官網ParisHilton.com上公開宣佈喜訊，男友Carter Reum在她40歲的生日派對上求婚成功。她更大方在自己的YuouTube頻道上公開戒指的設計與訂製過程，這枚祖母綠切割的鑽戒是由法國珠寶設計師Jean Dousset操刀設計的；Jean Dousset是法國頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）創辦人家族傳人之一、坦克腕表的設計者Louis Cartier的曾孫。

芭黎絲希爾頓在個人官網與頻道公開求婚戒的設計過程。取材自parishilton.com

芭黎絲希爾頓和未婚夫將這枚鑽戒命名為「巴黎（Paris）」，是以巴黎的經典建築如巴黎大皇宮、艾非爾鐵塔等為設計靈感，以兩側不規則梯形的配鑽襯托中央無瑕的祖母綠切割主鑽，側邊以複雜的鑲工鋪滿小鑽作為裝飾。這是芭黎絲第四次公開宣布求婚成功。她在2002、2004、2018年都曾分別與當時的男友訂婚，不過都迅速在一年內宣布解除婚約。

芭黎絲希爾頓男友Carter Reum求婚成功，兩人在網路上宣布訂婚消息。取材自parishilton.com