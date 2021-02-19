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神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀

記者釋俊哲／綜合報導
一代製表大師寶璣亞伯拉罕路易寶璣先生，在1801年6月26申請了陀飛輪的專利，為高級鐘表歷史寫下全新一頁。(圖：Breguet提供)
一代製表大師寶璣亞伯拉罕路易寶璣先生，在1801年6月26申請了陀飛輪的專利，為高級鐘表歷史寫下全新一頁。(圖：Breguet提供)

220年前的西元1801年，時序正式邁向19世紀第一年份。西方在法國與奧地利、不約而同發生兩件重要文化大事，一則屬於古典樂的名作問世，另一件則是藝品等級的高級鐘表複雜功能，不約而同、流傳至今。西元1801年，貝多芬於1801年受舞蹈家Vigano委托創作了芭蕾配樂「普羅米修斯的創造物」，敘述希臘神話中、普羅米修斯（Prometheus）以泥創人，並賦予人情感與智性，舞劇序曲慷慨激昂，雖然並非貝多芬最出名作品，但由希臘神話而來的意涵、卻帶有音樂與神話的雙重聯想趣味。

結合大明火琺瑯面盤、超薄機芯與陀飛輪的5367BR腕表，是寶璣傳承過去、體現當代...
結合大明火琺瑯面盤、超薄機芯與陀飛輪的5367BR腕表，是寶璣傳承過去、體現當代的美與工藝之作。(圖:Breguet提供)

無獨有偶，來自瑞士、落腳巴黎的法國一代製表名匠阿伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet），在1801年為他發明的「陀飛輪（Tourbillon）」遞出專利申請，也註記了當代高級鐘表在「複雜功能」上的全新一頁。陀飛輪在法文為「旋風」之意，這種裝置將機芯中的擒縱裝置加裝在一旋轉的齒輪上，由於整個裝置分秒運轉，猶如旋風頗具視覺張力，同時將避免機芯受同一方向引力影響，進而提升機芯的精準度，因而得名。

一般認為寶璣先生關於陀飛輪的念想是在1793年至1795年期間醞釀，而直至他重返巴黎後的1801年6月26日才申請專利，並在六年後開始出售第一批陀飛輪時計。在西元2000年後，陀飛輪的發行開始出現大量創新，例如Roger Dubuis曾在2005年推出全球首發的雙陀飛輪鏤空機芯（RD01SQ），寶珀（Blancpain）則推出同時融合卡羅素與陀飛輪的Le Brassus卡羅素陀飛輪腕表，甚至當代獨立製表品牌的Greubel Forsey的成立之作「30度雙體陀飛輪」，透過雙層結構、但將軸心傾斜30度，都在過去陀飛輪的基礎上，百花齊放，為今日的高級鐘表產業、再創新猷。

Blancpain的「Erotic春宮三問表」，結合了春宮三問報時功能與系出陀飛...
Blancpain的「Erotic春宮三問表」，結合了春宮三問報時功能與系出陀飛輪、但結構相異功能相近的「卡羅素（Carrousel）」，是教堂音聲、動態雕飾與複雜機械工藝的三位一體。(圖：Breguet提供)

2010年，香港歌手陳奕迅甚至唱出由填詞人黃偉文創作的「陀飛輪」，一時成為年度金曲。除反映玩物收藏的另類醒思，也讓陀飛輪為更多人明瞭。而即便陀飛輪至今仍屬相對高價之作，但從兩百多年前的發明至今，寶璣大師發明的陀飛輪從收藏領域，悄悄走入大眾文化脈絡，一如神話中普羅米修斯將火與智慧帶到了人世，200年來，淵源流長。

擁有雙飛行陀飛輪的Roger Dubuis Excalibur腕表，第一代最早問...
擁有雙飛行陀飛輪的Roger Dubuis Excalibur腕表，第一代最早問世於2005年，將兩個陀飛輪共呈於一「表」，展現1+1大於2的震撼視覺體驗。(圖:Roger Dubuis提供)

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