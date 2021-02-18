FENDI全新Palazzo男女腕表 羅馬地標建築微型化

FENDI推出以羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana健吾為靈感的腕表。圖：FENDI提供；摘自WIKI By dalbera from Paris, France

FENDI Timepieces推出全新的Palazzo男女腕表系列，表盤設計特別向品牌位於羅馬總部義大利 文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）獨一無二的建築致敬，以微型化的藝術手法完美結合古典傳承與現代品味。

FENDI Timepieces Palazzo系列29毫米腕表。圖：FENDI提供

FENDI總部是於2015年時遷入The Palazzo della Civiltà Italiana這棟羅馬地標建築的，因為造型方正、拱門設計又脫胎自羅馬競技場，又被暱稱為「方形羅馬競技場（Square Colosseum）」，是墨索里尼時代義大利建築的代表作。由Giovanni Guerrini、Ernesto Bruno La Padula、以及Mario Romanoas幾位設計師共同創作的這棟建築，本來是為1942年的世界博覽會而建造，不過世博會因為二戰爆發而取消，這棟全大理石的建築也因此有十多年的時間成了羅馬的巨型「蚊子館」。

FENDI Timepieces Palazzo系列29毫米腕表。圖：FENDI提供

Palazzo腕表採用圓滑的表殼造型，腕表的表盤採用羅馬及阿拉伯數字組合，令人聯想起注入摩登現代氣息的義大利文化宮及其經典拱頂門窗的夜光圖案。表盤上方裝飾品牌經典的FF標誌，透過外圈微妙的曲線凸顯圖案，營造出視覺的層次感。Palazzo腕表備有29毫米及41毫米兩種尺寸，29毫米小表徑款式表冠鑲嵌凸圓形珍珠母貝，呼應珍珠母貝表盤中央圖案和鑽石；41毫米的Palazzo腕表表冠幘鑲嵌黑色縞瑪瑙，為古典風格增添現代風情。