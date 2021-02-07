我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

揭密「香奈兒」：愛音樂的她夢想當歌手 當年還追星

記者吳曉涵／綜合報導
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。（圖：香奈兒提供）
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。（圖：香奈兒提供）

平常有在關注時尚秀發表的人一定都會注意到，一場秀除了服裝作品、場景、燈光之外，音樂也是非常重要的元素。香奈兒在2018年開始於APPLE MUSIC推出專屬品牌的時尚秀配樂歌單企畫「The Sound of Chanel」，讓大家可以透過服裝秀認識更多音樂作品，也被視為一種品牌獨特品味的展示。而來到第31章節的《Inside CHANEL》，這次主題就是「音樂｣ （GABRIELLE CHANEL & MUSIC），整理出品牌創辦人嘉柏麗香奈兒女士與音樂的淵源，我們也可以從中猜測，如果在現代，屬於她的歌單會是什麼樣子呢？

香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元...
香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。（圖：香奈兒提供）

《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。（圖：香奈兒提供）
《Inside CHANEL》第31章嘉柏麗香奈兒與音樂。（圖：香奈兒提供）

香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元...
香奈兒每場秀上用到的音樂類型其實非常廣，也反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。（圖：香奈兒提供）

回想香奈兒每場秀上用到的音樂，類型其實非常廣，這也如實反映出香奈兒女士對音樂的認識歷程與多元喜好。從小在修道院生長，聖歌就是她最初最熟悉的音樂。之後曾想成為一位咖啡館歌手的她，儘管歌藝不純熟，但常常哼唱著《誰看見了Coco》（Qui qu'a vu Coco）這首歌，也因次獲得了「Coco｣ 這個廣為世人所熟知的小名。

香奈兒女士曾經想成為一位咖啡館歌手，常常哼唱著《誰看見了Coco》，也因次獲得了...
香奈兒女士曾經想成為一位咖啡館歌手，常常哼唱著《誰看見了Coco》，也因次獲得了「Coco｣ 這個廣為世人所熟知的小名。（圖：香奈兒提供）

來源：聯合影音網

古典樂、爵士樂她也有涉獵，如同前幾章關於香奈兒與藝術的《Inside CHANEL》提到的，香奈兒女士結交了許多藝術家朋友，20年代初期爵士樂在在法國崛起，她透過結識音樂家朋友培養出對節奏、動作與潮流改變的敏銳度。她購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（Satie）、奧尼克（Aurie）等人彈奏，而她就在一旁欣賞。曾出資製作史特拉汶斯基的俄國芭蕾舞劇《春之祭》，她則是如此描述兩人的交情：「史特拉汶斯基教我音樂知識，我對音樂的一點點了解，都要歸功於他。」

香奈兒女士購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（...
香奈兒女士購買了一架三角鋼琴放置在寓所，供音樂家普朗克（Poulenc）、薩朗（Satie）、奧尼克（Aurie）等人彈奏。（圖：香奈兒提供）

搭車的時候會哼著藍調歌曲、也曾飛到倫敦當披頭四（The Beatles）的追星族，香奈兒女士對音樂充滿熱情，而不同類型的音樂也給了她更廣的創作視角，她的人生更被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源，無論是時尚秀、品牌大使人選、形象廣告等等，都可以感受到專屬香奈兒的音樂品味，是具備著極大兼容性並持續進化的。

香奈兒女士的人生被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。（圖：香奈兒...
香奈兒女士的人生被改編為百老匯音樂劇《Coco》，由凱薩琳赫本主演。（圖：香奈兒提供）

至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源。（圖：香奈兒提供）
至今，音樂一直是啟發歷代香奈兒藝術總監的靈感來源。（圖：香奈兒提供）

爵士樂 咖啡 百老匯

上一則

2/7-2/13星座運勢 雙子座／讓步為要 巨蟹座／好運連連

延伸閱讀

陳偉霆想拍鐵粉道謝 遭男友誤認偷拍、逼刪圖

陳偉霆想拍鐵粉道謝 遭男友誤認偷拍、逼刪圖
追星成功！李易峰「人潮洶湧」緊貼劉德華

追星成功！李易峰「人潮洶湧」緊貼劉德華
香奈兒最新手機殼 糖果色可愛又實用

香奈兒最新手機殼 糖果色可愛又實用
克莉絲汀史都華演黛妃 香奈兒找出80年代骨董衣支援

克莉絲汀史都華演黛妃 香奈兒找出80年代骨董衣支援

熱門新聞

柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

2021-02-05 23:55
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元