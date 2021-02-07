我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

蕭邦8鑽Happy Sport開心「發」 HUBLOT魔力紅喜迎新年

記者孫曼／綜合報導
瑞士鐘表蕭邦與宇舶表都以寓意吉祥的紅色表款迎接新年。（圖：蕭邦、宇舶表提供）
瑞士鐘表蕭邦與宇舶表都以寓意吉祥的紅色表款迎接新年。（圖：蕭邦、宇舶表提供）

隨著農曆新年即將於下周到來，許多人會在時節交遞的這個時刻，為自己選購一款腕表。除了提醒自己珍惜時光、為一段對自己別具意義的日子留下紀念，也是展望未來、期許更上一層樓的方式。

以滑動鑽石系列珠寶與腕表聞名的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），特地推出全新裝載8顆滑動鑽石的Happy Sport腕表，以諧音「發」的幸運數字「8」突顯納吉呈祥的意思。數字「8」除了對華人來說寓意吉祥，也在其他文化中象徵圓滿與繁榮。蕭邦的這款Happy Sport時計，除了8顆滑動鑽石，更搭配雍容華貴的石榴紅色珍珠母貝表盤與紅色皮革表帶，讓這枚腕表成為一款完美的幸運時計。

蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝...
蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝面盤、搭配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石。（圖：蕭邦提供）

蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝...
蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝面盤、搭配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石。（圖：蕭邦提供）

同樣是來自瑞士，高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）也以濃烈、熱情洋溢的紅色歡迎新年。宇舶獨家研發生產的高科技飽滿紅陶瓷製作的Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，立體曲面表殼採用象徵著熱情、力量的鮮艷紅色，搭載宇舶原廠自製機芯，7個水平直列式的串聯發條提供14日長效動力儲存的優異性能，特殊直列式滾筒時間顯示，紅色指標和時針刻度點綴其上，整只腕錶呈現充滿律動的高科技未來感，是為新年增添氣勢非凡的傲人行頭，象徵紅運高照、邁向巔峰。

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、...
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、...
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、...
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、...
HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

華人

上一則

存了1年！「殺豬公」金額破1.9萬 網驚：比我年薪還高

下一則

超神！誤將AirPods吞下肚卡食道 取出後竟還能聽

延伸閱讀

上海珠寶店700萬鑽石被調包 離職男網購紀錄露馬腳

上海珠寶店700萬鑽石被調包 離職男網購紀錄露馬腳
山系生活就靠它！波爾表Roadmaster腕表夜間讀時不求人

山系生活就靠它！波爾表Roadmaster腕表夜間讀時不求人
網購大增 美中鑽石交易火熱

網購大增 美中鑽石交易火熱
林佳靜音樂會 29日線上開播

林佳靜音樂會 29日線上開播

熱門新聞

柴犬出走找上巡邏警順利返家。記者周宗禎/翻攝

狗狗也懂報案？柴犬迷路後跳上巡邏警機車順利返家

2021-02-05 23:55
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。取材自微博

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

2021-02-06 05:38
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元