蕭邦8鑽Happy Sport開心「發」 HUBLOT魔力紅喜迎新年

瑞士鐘表蕭邦與宇舶表都以寓意吉祥的紅色表款迎接新年。（圖：蕭邦、宇舶表提供）

隨著農曆新年即將於下周到來，許多人會在時節交遞的這個時刻，為自己選購一款腕表。除了提醒自己珍惜時光、為一段對自己別具意義的日子留下紀念，也是展望未來、期許更上一層樓的方式。

以滑動鑽石系列珠寶與腕表聞名的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），特地推出全新裝載8顆滑動鑽石的Happy Sport腕表，以諧音「發」的幸運數字「8」突顯納吉呈祥的意思。數字「8」除了對華人 來說寓意吉祥，也在其他文化中象徵圓滿與繁榮。蕭邦的這款Happy Sport時計，除了8顆滑動鑽石，更搭配雍容華貴的石榴紅色珍珠母貝表盤與紅色皮革表帶，讓這枚腕表成為一款完美的幸運時計。

蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝面盤、搭配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石。（圖：蕭邦提供）

蕭邦Happy Sport系列自動腕表，獲公平採礦認證18K玫瑰金、紅色珍珠母貝面盤、搭配8顆總重0.4克拉的滑動鑽石。（圖：蕭邦提供）

同樣是來自瑞士，高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）也以濃烈、熱情洋溢的紅色歡迎新年。宇舶獨家研發生產的高科技飽滿紅陶瓷製作的Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，立體曲面表殼採用象徵著熱情、力量的鮮艷紅色，搭載宇舶原廠自製機芯，7個水平直列式的串聯發條提供14日長效動力儲存的優異性能，特殊直列式滾筒時間顯示，紅色指標和時針刻度點綴其上，整只腕錶呈現充滿律動的高科技未來感，是為新年增添氣勢非凡的傲人行頭，象徵紅運高照、邁向巔峰。

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）

HUBLOT Big Bang MP-11魔力紅陶瓷腕表，45毫米拋光紅色陶瓷、HUB9011手上鍊鏤空機芯。（圖：宇舶表提供）