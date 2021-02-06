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雙倍偏心！朗格、F.P Journe推情人女表 同中求異

記者釋俊哲／綜合報導
朗格的偏心式Lange 1腕表，同中求異、也是異中求同，正是情人間的相處之道（合成照）。圖 ：朗格提供
朗格的偏心式Lange 1腕表，同中求異、也是異中求同，正是情人間的相處之道（合成照）。圖 ：朗格提供

只要是人，就會有情緒、有主觀，自然也有好惡之別，會偏心。時間不總是線性的發展、中規中矩，所謂的偏心，也可以是把時間分配在自己覺得有價值的事物，無論是事業、人際關係或情感維繫。情人節將至，德國高級製表品牌朗格（a.lange & söhne）和獨立製表品牌F.P.Journe不約而同推出了一共兩款女性腕表，皆以偏心式（off-centre）時間顯示。

Lange 1 Little Moon Phase腕表的18K玫瑰金表殼上，再鑲...
Lange 1 Little Moon Phase腕表的18K玫瑰金表殼上，再鑲嵌以鑽石、並將小秒針添增了月相顯示功能。圖 ：朗格提供

每年僅少批量手工生產的F.P.Journe，屬於獨立製表師品牌，推薦的Chronomètre Souverain腕表，將指示秒鐘的「小秒針」與56小時的「動力儲存」分別設計在手表面盤的分別設計在手表面盤的八點與三點鐘方向。40毫米的鉑金表殼是貴金屬，但品牌品牌並未使用單調的黑、白、藍色配置，卻以玫瑰色或焦糖牛奶色的鱷魚皮表帶相襯；表款曾經在2005獲得當年日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）的年度最佳男表，這回換上彩色表帶後，其實也合適boy-friend look的中性風潮。

F.P.Journe的Chronomètre Souverain腕表曾於2005...
F.P.Journe的Chronomètre Souverain腕表曾於2005年獲得日內瓦鐘表大賞肯定，具備特殊的游絲擺輪、並通過瑞士天文台認證。圖： F.P.Journe提供

朗格（a.lange & söhne）的Lange 1系列則是將大日期、偏心時間、小秒針等不同時間資訊，以接近「黃金比例」的配置，偏心卻又協調地共同收納於38.5毫米的玫瑰金表殼中。銀色面盤搭配18K玫瑰金，中性的尺碼換上咖啡色表帶則成為男表，換上白色表帶則變成小尺寸的Little Lange 1 Moon Phase女表，並於36毫米的表圈鑲上56顆明亮式切工鑽石，小秒針並具備月相顯示。

同中求異、也是異中求同，正是情人間的相處之道。

偏心式的小秒針，搭配玫瑰色鱷魚皮表帶，賦予了表款更多柔美氣息。圖： F.P.Jo...
偏心式的小秒針，搭配玫瑰色鱷魚皮表帶，賦予了表款更多柔美氣息。圖： F.P.Journe提供

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