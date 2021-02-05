我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

史上最萌Q！Dior推BOBBY愛犬造型香水、亞曼尼探索自我

記者劉小川／台北報導
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版。圖：DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版。圖：DIOR提供

情人節將至，還沒準備好禮物嗎？送香水也是不錯的選擇。DIOR相隔近70年後，再度以迪奧先生愛犬BOBBY，作為香水瓶身的設計，推出「Miss Dior花漾迪奧淡香水- BOBBY限量復刻版」，超萌Q的瓶身設計，讓人一眼就愛上；而GIORGIO ARMANI亞曼尼，也推出全新女香「MY WAY」，鼓勵女人大膽追尋自我。

迪奧先生一生中有很多愛犬，但每隻都取名為BOBBY，是他與DIOR最忠實的夥伴，1952年聖誕節，DIOR首度以BOBBY作為香水瓶身，當時掀起轟動。

亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供

亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供

今年情人節，DIOR再度重新演繹BOBBY，以雪白玻璃瓶刻畫BOBBY，牠呈現出後腳站立，閃爍著真摯、可愛討喜的模樣，讓人一看就愛，胸口寫著「J’appartiens à Miss Dior（我屬於Miss Dior）」，致敬迪奧先生的妹妹。內裝Miss Dior花漾迪奧淡香水，透露出粉嫩色折，香味以牡丹、西西里柑橘與大馬士革玫瑰，自由又奔放。

Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版。圖：DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版。圖：DIOR提供

GIORGIO ARMANI亞曼尼則是鼓勵女性勇敢探索真我，新推出「亞曼尼MY WAY淡香精」，靈感起源於自由奔放的女性，透過旅行而找到與他人的連結，適合有著藝文氣息、非凡性格的女性。

香水瓶身上的深藍色石型瓶蓋，是視覺焦點，並纏上金色緞帶，彷彿將豐富的生命記憶封存，香水前調是卡拉布里亞佛手柑、清新埃及橙花，中調加入溫柔的印度茉莉與晚香玉，最後再加入佛吉尼亞雪松、馬達加斯加香草和白麝香，製造出純正、精緻的高級香氣。

亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精。圖：亞曼尼提供

另香水中也加入環保理念，瓶身與瓶蓋皆可回收，並減少55%玻璃材料、64%塑膠材料等。

聖誕節 印度

上一則

大學新聘工讀生？竟是獮猴端坐辦公室

下一則

勸酒10大行為 划酒拳、不醉不歸最惹人厭

延伸閱讀

楊麗萍無緣春晚 舞蹈節目突被喊卡

楊麗萍無緣春晚 舞蹈節目突被喊卡
打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格

打造脫單造型！換上Playboy夢幻新色包款玩出新風格
「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服

「姐姐2」造型被批廉價 周筆暢穿百萬禮服、張馨予套運動服
DIOR新春系列上身 吳謹言變田園少女 趙麗穎濃濃鄉村風

DIOR新春系列上身 吳謹言變田園少女 趙麗穎濃濃鄉村風

熱門新聞

有幾種夢境可能是「危險預兆」。 示意圖／ingimage

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

2021-01-29 08:08
梅根在兒子亞契的出生證明上只簽署王室頭銜，而無本名，引起外界的揣測。路透資料照片

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

2021-01-31 23:56
秘魯一名律師日前進行線上聽證會時，竟在中途脫光衣物與女性「火力全開」，讓目睹這場「活春宮」的法官炮轟「藐視法庭」、「妨礙風化」。取材自YouTube／UNLOCK PHONESS

律師視訊聽證會中途「上演活春宮」 法官全程目睹痛斥

2021-02-01 03:20
美國女性莫絲麗（右）曝自己靠「性愛時間表和約會之夜」跟一對情侶（左、中）維繫多邊戀關係。（取材自HotSpot Media）

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

2021-02-02 02:40
一名大學應屆畢業生近日分享一系列性感學士服照，引發網友紛紛按讚。（取材自IG「fangru_0603」）

超性感學士服照！正妹「領巾遮胸」露半球

2021-02-03 02:30
俄勒岡州約瑟芬縣衛生廳的醫護人員，在疫苗失效前，給願意的路人接種。(取自俄勒岡州約瑟芬縣推特@CountyJosephine)

快看世界／醫護載疫苗受困暴雪 急中生智給路人接種

2021-01-28 12:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰