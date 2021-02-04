LV推出奢華版自行車 整輛都是經典皮革

模特兒詮釋Capucines手袋時，騎乘的即是全新LV Bike豪華自行車。(圖：LV提供)

在品牌演進史中，帶有濃厚生活美學大師色彩的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）隆重推出4款LV Bike自行車，又要讓LV粉絲暨單車迷搶破頭，就是要擁有那麼一架與1912年創建於巴黎的自行車製造商Maison TAMBOITE Paris所共同合作的嶄新車款。

LV Bike定位為都市冒險、鄉村探索的兼容車款，靈感源於Maison TAMBOITE Paris的經典車型，薈萃了雙品牌在皮革、木工的精湛工藝。金屬車架來自在巴黎手工打造的Maison TAMBOITE Paris，並以琺瑯、鍍鉻鋼製成，經過拉伸與輕化，用以增強自行車的強度，創造平穩舒適的騎乘體驗。

紅色Monogram自行車座椅採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾。(圖：LV提供)

花朵牙盤、LV造型車架都以路易威登的經典monogram作為細節設計，坐墊、把手及剎車線皆採用皮革包覆，而封閉式車架LV Bike的後行李架、步進式車架LV Bike的前籃，同樣採用路易威登經典皮革打造而成；坐墊下方和車籃均設有LED燈，在夜間騎乘時輕觸即可啟動。為避免愛車失竊、同時確保騎乘的安全性，設置整合式追蹤器，可以透過手機App 進行即時定位追蹤。

所有LV Bike都可在車架或坐墊下方，以熱壓印工法印上個人的姓名縮寫。(圖：LV提供)

LV Bike豪華自行車，洋溢著動感流暢的線條及優雅的品味，共有4種車款，每款均提供步進式或封閉式車架，並配備二速驅動系統。紅色Monogram自行車有精緻的皮革細節，座椅採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾；Damier Graphite自行車款則以黑灰色調、亮黃色皮革細節裝飾；「Since 1854」Monogram皮革款更採用了女裝藝術總監Nicolas Ghesquière全新設計的Monogram皮革。所有車款包括亮眼的Lime Yellow自行車，都可在車架或坐墊下方，以熱壓印工法印上個人的姓名縮寫。

據悉，Maison Tamboite 的每輛訂製自行車至少需要3個月時間完成，客戶可自行選擇是否配備電池驅動。基礎款起價約1.1萬歐元（約1.3萬美元 ），電動版的售價1.55萬歐元（約1.86萬美元）。