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大展「紅」圖！寶格麗喜迎新年 限定項鍊超正能量

記者孫曼／即時報導
寶格麗推出農曆新年限定珠寶，韓星金泫雅更想先秀出紅色包款展現新年新氣象。圖：寶格麗提供、取材自Instagram
寶格麗推出農曆新年限定珠寶，韓星金泫雅更想先秀出紅色包款展現新年新氣象。圖：寶格麗提供、取材自Instagram

牛年將至，準備好用最熱情與歡欣的心揮別過去、迎向全新的展望了嗎？寶格麗（BVLGARI）針對全球最多人口慶祝的農曆新年，推出限定版的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊，以最洋溢歡慶之情的金色與紅色，向全世界傳遞佳節喜氣與團圓歡欣的情意。同時亦提供應景的紅色系腕表與包包等配件，讓全家人都可以一起迎春納福、迎接牛年到來。

BVLGARI LVCEA珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供
BVLGARI LVCEA珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供

BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供

BVLGARI LVCEA SKELETON腕表。圖：寶格麗提供
BVLGARI LVCEA SKELETON腕表。圖：寶格麗提供

專為農曆新年所獨家推出的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊限量款，在玫瑰金墜飾邊緣鑲嵌紅寶石，獨特的鉚釘螺旋造型臨摹羅馬競技場的建築外觀，設計洋溢時尚魅力，唯美結合東方象徵古老吉祥意義的紅色、西方經典建築、以及破壞顛覆的當代態度。同時，經典LVCEA腕表亦有配襯波爾多紅酒色鱷魚皮表帶的表款可選，更加凸顯光澤溫潤象徵圓滿的珍珠母貝表盤，適合想要以腕表提點珍惜時光的人。

BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供

BVLGARI LVCEA系列珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供
BVLGARI LVCEA系列珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供

將紅色寶石放大成為包包的Serpenti Forever包與精選Capsule系列更是迎春納福不容錯過的首選。都會風格的多口袋Serpenti Maxi Chain包款採用備受喜愛的寶石色澤亮光與珍珠光小牛皮材質，珠寶鍊帶可與每天不同的服裝變化背法。尺寸更迷你的Serpenti Forever 迷你斜背包、Serpenti Forever鍊帶式錢包（Chain Wallet）與迷你包款，則是專為農曆新年打造的特別創作，滿足不同場合與穿搭的需求。

BVLGARI Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮手拿包。圖：寶格...
BVLGARI Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮手拿包。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色...
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色...
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包討喜的正紅色為新年帶來喜氣與幸運。圖：寶格麗提供

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