大展「紅」圖！寶格麗喜迎新年 限定項鍊超正能量

寶格麗推出農曆新年限定珠寶，韓星金泫雅更想先秀出紅色包款展現新年新氣象。圖：寶格麗提供、取材自Instagram

牛年將至，準備好用最熱情與歡欣的心揮別過去、迎向全新的展望了嗎？寶格麗（BVLGARI）針對全球最多人口慶祝的農曆新年，推出限定版的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊，以最洋溢歡慶之情的金色與紅色，向全世界傳遞佳節喜氣與團圓歡欣的情意。同時亦提供應景的紅色系腕表與包包等配件，讓全家人都可以一起迎春納福、迎接牛年到來。

BVLGARI LVCEA珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供

BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供

BVLGARI LVCEA SKELETON腕表。圖：寶格麗提供

專為農曆新年所獨家推出的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊限量款，在玫瑰金墜飾邊緣鑲嵌紅寶石，獨特的鉚釘螺旋造型臨摹羅馬競技場的建築外觀，設計洋溢時尚魅力，唯美結合東方象徵古老吉祥意義的紅色、西方經典建築、以及破壞顛覆的當代態度。同時，經典LVCEA腕表亦有配襯波爾多紅酒色鱷魚皮表帶的表款可選，更加凸顯光澤溫潤象徵圓滿的珍珠母貝表盤，適合想要以腕表提點珍惜時光的人。

BVLGARI B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款。圖：寶格麗提供

BVLGARI LVCEA系列珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表。圖：寶格麗提供

將紅色寶石放大成為包包的Serpenti Forever包與精選Capsule系列更是迎春納福不容錯過的首選。都會風格的多口袋Serpenti Maxi Chain包款採用備受喜愛的寶石色澤亮光與珍珠光小牛皮材質，珠寶鍊帶可與每天不同的服裝變化背法。尺寸更迷你的Serpenti Forever 迷你斜背包、Serpenti Forever鍊帶式錢包（Chain Wallet）與迷你包款，則是專為農曆新年打造的特別創作，滿足不同場合與穿搭的需求。

BVLGARI Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮手拿包。圖：寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包。圖：寶格麗提供