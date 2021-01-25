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開創自己的幸福甜度！情人節美鞋穿搭就愛浪漫風

記者曾智緯／綜合報導
Charles & Keith推出情人節限定系列鞋履，以金屬字樣裝飾、玫瑰雕花鞋跟等細節打造，讓妳在約會時造時不NG。圖：Charles & Keith提供
Charles & Keith推出情人節限定系列鞋履，以金屬字樣裝飾、玫瑰雕花鞋跟等細節打造，讓妳在約會時造時不NG。圖：Charles & Keith提供

農曆新年過後，緊接著就是2月14日的西洋情人節，如果已有浪滿的晚餐約會，不免俗總要好好打扮一番。無論是想要可愛、甜美還是知性造型，免不了要一雙適合的鞋款來陪襯，針對這樣的節日到來，時尚品牌Charles & Keith、ECCO都替妳準備好了！

Charles & Keith Love You方頭樂福鞋。圖：Charles ...
Charles & Keith Love You方頭樂福鞋。圖：Charles & Keith提供

Charles & Keith推出情人節限定系列鞋履，以金屬字樣裝飾、玫瑰雕花鞋跟等細節打造，讓妳在約會時造時不NG。如以細緻的金屬字樣，表達深藏心中的愛情宣言的Love You方頭樂福鞋、Love尖頭跟鞋；或是在鞋跟上飾以玫瑰雕刻的瑪莉珍雕花跟鞋、斜帶雕花跟涼鞋都能讓人舉手投族之間，展現浪漫魅力。Charles & Keith提供不同的鞋型、色系選擇，讓人在搭配時更容易。

想要知性造型的人，則可參考ECCO推出的ANINE安妮系列女鞋，採用了圓頭低跟設計，並以典雅方扣點綴，營造出簡約髦氛圍。除了優雅的外型，還應用了獨創的FLUIDFORM™ 一體成型鞋底技術，並添加Poron®高科技微孔泡棉，構成輕盈舒適的鞋底。或是挑選有著大馬士革玫瑰粉色系的SIMPLE簡約系列休閒鞋，不僅極致輕盈，下班赴約攜帶換穿無負擔，微尖鞋頭還可修飾腳型。而且後跟添加金屬配件的小設計，充分詮釋甜姐兒的俏皮感，無論搭配什麼造型都能輕鬆駕馭。

Charles & Keith Love You方頭樂福鞋。圖：Charles ...
Charles & Keith Love You方頭樂福鞋。圖：Charles & Keith提供

ECCO ANINE安妮系列女鞋。圖：Charles & Keith提供
ECCO ANINE安妮系列女鞋。圖：Charles & Keith提供

ECCO SIMPLE簡約系列休閒鞋。圖：Charles & Keith提供
ECCO SIMPLE簡約系列休閒鞋。圖：Charles & Keith提供

Charles & Keith Love 尖頭跟鞋。圖：Charles & Ke...
Charles & Keith Love 尖頭跟鞋。圖：Charles & Keith提供

Charles & Keith斜帶雕花跟涼鞋。圖：Charles & Keith...
Charles & Keith斜帶雕花跟涼鞋。圖：Charles & Keith提供

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