DIOR新春系列上身 吳謹言變田園少女 趙麗穎濃濃鄉村風

趙麗穎和吳謹言選穿DIOR早春系列中的春節特別款式。取材自微博

有別於運用紅色、牛的形貌為設計靈感，DIOR新春系列以迪奧先生鍾愛的花園為靈感，打造繁花盛開的淡雅景象，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri以義大利 普利亞田園景致為靈感的設計篇章，將扶桑花（Hibiscus）的圖像用在時裝與包款上，吳謹言、趙麗穎 都以春節特別系列穿出超纖瘦的視覺感。

吳謹言穿橙色Dior Hibiscus上衣，手拎中型尺寸Lady D-Lite手袋。取材自微博

趙麗穎詮釋橙色科技羊絨Dior Hibiscus毛線衫、Dior Granville麻底帆布鞋。取材自微博

宛如田園少女的吳謹言穿著直身剪裁的短袖橙色上衣，點綴了麥穗元素，相當夢幻，搭配白色長褲，散發雅致春日的氣息，她手上拿著經典Lady D-Lite包款，展現扶桑花系列的奢華氛圍，金屬掛飾的DIOR字樣，則和包身的女性化風格形成對比，附可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背。

中型尺寸Lady D-Lite手袋。取材自DIOR官網

小尺寸Dior Book Tote輕便袋。取材自DIOR官網

趙麗穎身上的Dior Hibiscus毛線衫則是重點時裝單品，她搭配的Dior Book Tote輕便袋是近幾季超熱賣的包款，以扶桑花主題圖案刺繡搭配金屬線，精緻細膩；而她腳上的Dior Granville麻底帆布鞋，則是以迪奧先生的莊園為名，同樣以刺繡和金屬線裝飾，鞋面上的Christian Dior標誌，搭配手工藝編織的繩索鞋底，是最具鄉間風情的代表單品。