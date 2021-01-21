鄭爽丟合約！Prada衰事不斷 3個代言人連爆爭議

Prada代言人最近爭議不斷。（圖：Prada提供、取材自WWD）

中國當紅女星鄭爽 與前男友張恒疑似在美國 找代理孕母生了兩個孩子，後來雙方分手後爆出鄭爽棄養風波，連錄音檔都流出，引起軒然大波。而在這次的事件中，時尚品牌Prada更是無端受牽連，港股一度大跌，好在目前已回升，但代言人掀起的爭議，連美國知名時尚媒體WWD也都有相關報導。

說到Prada這陣子以來可說是衰事不斷，發源地義大利 那頭之前已和別的品牌同樣身處飽受新冠肺炎疫情重創的重災區，而亞洲這邊代言人又接連出事，除了有今年1月11日才宣布的代言人鄭爽目前的「棄養門」之外，之前還有南韓女團Red Velvet Irene的耍大牌風波、EXO燦烈的劈腿事件等等，都鬧得沸沸揚揚。

Prada去年宣布Red Velvet Irene為代言人後，她的耍大牌風波也曾引起熱議。（圖：Prada提供）

目前Prada大中華區代言人還有春夏、蔡徐坤，而之前在《乘風破浪的姐姐》中表現大受好評的金晨最近也跟品牌走很近，前幾天也受邀觀賞Prada秋冬男裝直播大秀，難怪許多鄭爽粉絲現在最擔心的就是她會取代鄭爽成為新的代言人。

這幾位藝人接下來的星途發展除了粉絲、經紀公司關心之外，相信Prada應該也是處處戒慎恐懼，希望他們一切安好。只能說選代言人除了眼光要精準，真的也得靠運氣啊！

Prada去年宣布EXO燦烈為代言人過不久，就傳出他的劈腿事件。（圖：Prada提供）