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鄭爽丟合約！Prada衰事不斷 3個代言人連爆爭議

記者吳曉涵／台北報導
Prada代言人最近爭議不斷。（圖：Prada提供、取材自WWD）
Prada代言人最近爭議不斷。（圖：Prada提供、取材自WWD）

中國當紅女星鄭爽與前男友張恒疑似在美國找代理孕母生了兩個孩子，後來雙方分手後爆出鄭爽棄養風波，連錄音檔都流出，引起軒然大波。而在這次的事件中，時尚品牌Prada更是無端受牽連，港股一度大跌，好在目前已回升，但代言人掀起的爭議，連美國知名時尚媒體WWD也都有相關報導。

說到Prada這陣子以來可說是衰事不斷，發源地義大利那頭之前已和別的品牌同樣身處飽受新冠肺炎疫情重創的重災區，而亞洲這邊代言人又接連出事，除了有今年1月11日才宣布的代言人鄭爽目前的「棄養門」之外，之前還有南韓女團Red Velvet Irene的耍大牌風波、EXO燦烈的劈腿事件等等，都鬧得沸沸揚揚。

Prada去年宣布Red Velvet Irene為代言人後，她的耍大牌風波也曾...
Prada去年宣布Red Velvet Irene為代言人後，她的耍大牌風波也曾引起熱議。（圖：Prada提供）

目前Prada大中華區代言人還有春夏、蔡徐坤，而之前在《乘風破浪的姐姐》中表現大受好評的金晨最近也跟品牌走很近，前幾天也受邀觀賞Prada秋冬男裝直播大秀，難怪許多鄭爽粉絲現在最擔心的就是她會取代鄭爽成為新的代言人。

這幾位藝人接下來的星途發展除了粉絲、經紀公司關心之外，相信Prada應該也是處處戒慎恐懼，希望他們一切安好。只能說選代言人除了眼光要精準，真的也得靠運氣啊！

Prada去年宣布EXO燦烈為代言人過不久，就傳出他的劈腿事件。（圖：Prada...
Prada去年宣布EXO燦烈為代言人過不久，就傳出他的劈腿事件。（圖：Prada提供）

金晨最近也跟Prada走很近，除了入鏡2020秋冬的Linea Rossa系列廣...
金晨最近也跟Prada走很近，除了入鏡2020秋冬的Linea Rossa系列廣告之外，前幾天才受邀觀賞Prada秋冬男裝直播大秀。（圖：Prada提供）

鄭爽 美國 義大利

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