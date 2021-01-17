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LACOSTE首推生肖系列 MCM牛魔王形象圖好逗

記者楊詩涵／綜合報導
MCM牛年系列用鮮豔紅色MCM經典Visetos圖案，搭配奪目的藍色OX字母。圖：MCM提供
MCM牛年系列用鮮豔紅色MCM經典Visetos圖案，搭配奪目的藍色OX字母。圖：MCM提供

法國品牌LACOSTE推出史上首度的農曆新年膠囊系列，並邀請中國插畫藝術家梅洹林（Panda Mei）以中西元素結合創作圖像，打造運動風單品；而MCM則是以牧牛耐勞而腳踏實地的形象，創作新年系列配件，有趣的形象圖還以牛鼻孔噴氣設計，兩個品牌都表現青春活潑的氣息。

LACOSTE農曆新年膠囊系列運動鞋的鞋帶有銅錢的吉利點綴。圖：LACOSTE提...
LACOSTE農曆新年膠囊系列運動鞋的鞋帶有銅錢的吉利點綴。圖：LACOSTE提供

MCM牛年系列以鮮豔喜氣的紅色MCM經典Visetos圖案作為設計。圖：MCM提...
MCM牛年系列以鮮豔喜氣的紅色MCM經典Visetos圖案作為設計。圖：MCM提供

MCM手機袋有可愛的牛卡通造型。圖：MCM提供
MCM手機袋有可愛的牛卡通造型。圖：MCM提供

LACOSTE史無前例邀請插畫家梅洹林以猛鱷圖像鑲嵌在「發」、「福」等字樣之中，作為服裝亮點，並且以牛輪廓打造金色圖案；梅洹林來自重慶，擅長東方元素、音樂律動、滑板文化的設計總匯，他運用代表西方元素的巴黎鐵塔、網球，和在東方極具吉祥意味的龍、銅錢、元寶、鯉魚等圖像，創作如同剪紙藝術般的牛、發、福3款Logo設計，融入流暢的運動感，包括Polo衫、運動夾克外套、休閒褲裝、運動鞋、運動帽及手袋，運動鞋上的鞋帶還有銅錢裝飾，幽默且別出心裁，呼應品牌新年口號「福氣恰恰發．聚集開年運」的吉利口號，與鱷迷們慶賀新年的到來。

ACOSTE農曆新年刺繡logo雙面兩穿外套，12,000元。圖：LACOSTE...
ACOSTE農曆新年刺繡logo雙面兩穿外套，12,000元。圖：LACOSTE提供

LACOSTE和MCM都推出紅、黑色系的牛年限錠系列商品。圖：LACOSTE、M...
LACOSTE和MCM都推出紅、黑色系的牛年限錠系列商品。圖：LACOSTE、MCM提供

MCM小背包鑲嵌金屬環呼應牛鼻子造型。圖：MCM提供
MCM小背包鑲嵌金屬環呼應牛鼻子造型。圖：MCM提供

MCM也相當趣味的以牛（OX）做為包款的拼接撞色設計，更以金屬環寓意牛鼻環，形象圖以鼻子噴氣作為想像，很有牛魔王的氣勢。MCM以牧牛的勤勞、活潑與靈巧為發想，選用鮮豔紅色的MCM經典Visetos圖案上配上奪目的藍色OX字母，打造小皮件；小型背包則最具實用魅力，可斜背或繫於腰間，亦可當作附有可拆卸皮帶的小袋，或是當作項鍊配件作為多用途卡夾錢包。

LACOSTE農曆新年膠囊系列的圖像有著中西合併的喜氣。圖：LACOSTE提供
LACOSTE農曆新年膠囊系列的圖像有著中西合併的喜氣。圖：LACOSTE提供

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