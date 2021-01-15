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LV花朵、愛馬仕柏金包…情人獻愛就要高調看得出來

記者孫曼／綜合報導
路易威登B.Blossom徽章戒指，黃K金鑲鑽。圖：路易威登提供
路易威登B.Blossom徽章戒指，黃K金鑲鑽。圖：路易威登提供

路易威登與愛馬仕情人節推薦珠寶，深具辨識度的經典元素是送禮首選。圖：路易威登、愛...
路易威登與愛馬仕情人節推薦珠寶，深具辨識度的經典元素是送禮首選。圖：路易威登、愛馬仕提供

西洋情人節送禮，對不了解珠寶的男性來說往往有難度。事實上，最萬無一失的方式，就是選擇對方喜愛的品牌最具辨識度的經典設計，絕對能讓她經常戴在身上。例如路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），B. Blossom高級珠寶系列重新詮釋品牌於1896年創造的經典星形花卉圖案，大膽地化身為融合個性及趣意的時尚球形徽章，此次以以鑽石、K金和粉紅色蛋白石等彩色寶石重新演繹的經典花卉圖案，就是以深具影響力的自信女性為靈感而創作出來的大膽作品。

路易威登B.Blossom戒指小型款，玫瑰金鑲嵌很色蛋白石與鑽石。圖：路易威登提...
路易威登B.Blossom戒指小型款，玫瑰金鑲嵌很色蛋白石與鑽石。圖：路易威登提供

同樣是擁有傳奇經典的愛馬仕（HERMES）船錨鍊Chaîne d’ancre系列珠寶，就是夢幻級逸品。新作更融入搖滾風格，以純銀打造延展鏈結、安全別針和棍棒式釦環等經典元素，備有項鍊、戒指、手環等。若預算許可，愛馬仕首次結合玫瑰金與黑色陶瓷打造的Chaîne d’ancre Verso長項鍊與雙指戒指，正反兩面皆鋪鑲鍊結，是巧玩光線變化的珠寶作品。而針對愛馬仕包包的粉絲，將經典柏金包（Birkin）變為長項鍊的設計，跟包包一起搭配別有趣味，備有純銀與玫瑰金、玫瑰金與鑽石、白金與鑽石共三款。

路易威登B.Blossom長耳環，黃K金鑲鑽。圖：路易威登提供
路易威登B.Blossom長耳環，黃K金鑲鑽。圖：路易威登提供

路易威登B.Blossom項鍊， 玫瑰金鑲嵌鑽石與粉色蛋白石。圖：路易威登提供
路易威登B.Blossom項鍊， 玫瑰金鑲嵌鑽石與粉色蛋白石。圖：路易威登提供

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