CITIZEN讓你把星空戴上手 氣質新款腕表美炸了

具備GPS衛星對時F950機芯的CC4015-86L男表，如同將微型星系戴在手上。圖：CITIZEN提供

總是錯過讓人心醉的流星雨嗎？日系品牌CITIZEN此次推出新作，就結合了深邃又神秘的星空藍為腕表的配色，而女表的表盤更是結合放射狀刻紋，猶如彗星劃過天際一般的夢幻，所創造的氣質外觀美炸了！

光動能全球電波多局ES9466-57L女表，在表盤上的12及6點鐘方向以鑽石綴飾，散發出精緻耀眼光芒。圖：CITIZEN提供

CITIZEN CC4015-86L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1300只。圖：CITIZEN提供

CITIZEN延續了超級鈦系列問世周年的主題，在今年開春新作，受到深不可測的宇宙、銀河等壯麗景色啟發，推出三款限量腕表。藉由星空藍表盤串連起系列感，並象徵了宇宙星空流動的意象；並以獨創的Duratect DLC表面硬化技術使表款呈現質感灰黑色澤，讓人愛不釋手。新表款中最能體現這樣精神的莫過於，搭載品牌最高端光動能GPS衛星對時F950機芯的CC4015-86L款，星空藍的面盤由雙球面防眩光藍寶石玻璃鏡面籠罩，其下配置了指針式三眼計時盤功能、相間金色刻度，如同將微型星系戴在手上。

CITIZEN ES9466-57L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量1500只。圖：CITIZEN提供

CITIZEN CB0219-50L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，全球限量2200只。圖：CITIZEN提供

而光動能全球多局電波CB0219-50L男表面盤，同樣是由深藍漸層至黑色，同時有著像夏夜仰望天空時的繁星點點裝飾，型塑出宇宙浩瀚的奧秘。另外，光動能全球電波多局ES9466-57L女表，在表盤上的12及6點鐘方向以鑽石綴飾，散發出精緻耀眼光芒。而且帶有自中心向外放射的刻紋，搭配了星空藍與繪製金色點狀的設計，模仿如同星體環繞軌道運行在深邃星空藍的銀河之中，氣質滿分、想讓人忽略也難。